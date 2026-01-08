S6 FollowMe: novo televisor da Hisense desloca-se fluidamente entre divisões

Apresentado na CES 2026, o ecrã S6 FollowMe da Hisense transforma o televisor tradicional num dispositivo portátil e interativo, capaz de se deslocar, de forma fluida, entre as divisões da casa.

A nova adição à crescente gama Lifestyle TV da Hisense reinventa a forma como e onde os ecrãs são utilizados em casa.

De nome S6 FollowMe, o ecrã foi concebido para se deslocar fluidamente entre divisões, combinando mobilidade intuitiva, interação tátil e conectividade inteligente, num design elegante e independente.

Pensado para estilos de vida modernos que exigem flexibilidade e simplicidade, o ecrã S6 FollowMe transforma o televisor tradicional num dispositivo portátil, interativo e com ecrã tátil.

Seja para streaming de conteúdos, videochamadas, consulta de receitas, exibição de obras de arte ou controlo de funcionalidades de casa inteligente, a TV S6 promete adaptar-se facilmente às rotinas diárias e aos diferentes espaços partilhados da casa.

Na perspetiva da Hisense, refletida neste novo produto, em exibição na CES 2026, os ecrãs devem integrar-se naturalmente na forma como as pessoas vivem - não o contrário.

Com o S6, a Hisense estende esta filosofia para além dos televisores fixos, disponibilizando um ecrã dinâmico que acompanha os utilizadores por toda a casa e suporta tudo, desde entretenimento e produtividade até expressão criativa.

A pegada reduzida, o suporte refinado e o formato portátil permitem que se integre harmoniosamente em diferentes ambientes, ao mesmo tempo que desbloqueia novas formas de interação com conteúdos em toda a casa.

Um ecrã tátil e sem fios para mais flexibilidade no dia a dia

Segundo a Hisense, a versatilidade do S6 FollowMe torna-o verdadeiramente único, com um ecrã concebido para inclinar, rodar, subir e deslocar-se suavemente entre diferentes espaços.

O ecrã tátil 4K UHD de 32 polegadas oferece imagens vibrantes e uma interação rápida e precisa, permitindo desfrutar de conteúdos à altura ideal dos olhos.

A mobilidade fluida permite que o ecrã passe facilmente da altura do chão para a altura da mesa, graças à base pedestal ajustável incluída e ao suporte tipo cavalete.

Por forma acompanhar um estilo de vida moderno e sem cabos, o S6 FollowMe possui uma bateria integrada que proporciona, de acordo com a Hisense, até 10 horas de utilização.

Mais, além de o painel antirreflexo de baixa reflexão melhorar a visibilidade em diferentes condições de iluminação, a conectividade Wi-Fi 6 integrada garante uma experiência fluida de streaming, navegação e controlo da casa inteligente.

Funcionalidades inteligentes para ligação e conveniência

Sem data prevista para ser lançado em Portugal, o S6 FollowMe integra uma câmara e controlo por voz de longo alcance, facilitando a ligação e a utilização em modo mãos-livres.

O sistema de áudio DTS Virtual:X proporciona diálogos claros e um som envolvente, criando uma experiência imersiva mesmo sem colunas externas.