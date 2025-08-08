Conheça um robô quadrúpede com capacidades surpreendentes

Num momento em que a robótica evolui a passos largos, a empresa chinesa Unitree volta a captar atenções com a apresentação do A2 Stellar Explorer, um robô quadrúpede que alia robustez, agilidade e inteligência artificial. Com movimentos impressionantes, resistência fora do comum e tecnologia de ponta, o A2 parece anunciar uma nova geração de máquinas capazes de operar em ambientes extremos e, quem sabe, até em cenários militares.

A Unitree Robotics, que recentemente deu nas vistas com o seu robô humanóide R1, acaba de revelar algo ainda mais impressionante: o A2 Stellar Explorer, um robô de quatro patas com um design robusto e capacidades que parecem saídas de um filme de ficção científica.

Num vídeo publicado esta semana, o A2 faz uma entrada dramática, atravessando um painel de vidro como quem diz:

Se algum dia houver uma revolta dos robôs, serei eu a liderá-la.

Robustez extrema e movimentos autónomos

Sem sofrer qualquer dano visível, para além de uns riscos na carcaça metálica, o A2 revela capacidades autónomas notáveis. É mostrado a executar acrobacias, como cambalhotas em terrenos irregulares e até a equilibrar-se apenas com uma perna.

Este robô também sabe correr, alcançando uma velocidade máxima de 18 km/h. Se isto não for suficiente, é possível acoplar rodas para aumentar ainda mais a velocidade.

Capacidade de carga e resistência física

Noutra demonstração, uma pessoa salta repetidamente em cima do A2, e as pernas do robô suportam o peso sem qualquer dificuldade. O quadrúpede é capaz de transportar até 25 kg enquanto caminha e até 100 kg em posição estática.

Como seria de esperar, subir degraus de betão ou descer escadas a correr não representa qualquer desafio para o A2.

Tecnologia avançada ao serviço da autonomia

O A2 está equipado com tecnologia Lidar 3D de ultra grande angular, uma câmara HD frontal e um sistema de computação avançado, pensado para programadores que queiram explorar ao máximo as suas capacidades autónomas.

Inclui ainda duas baterias de fácil substituição, embora não haja, para já, dados sobre a autonomia.

Preço ainda desconhecido

A Unitree, fundada em 2016, ainda não divulgou o preço ou data de lançamento do A2. No entanto, se seguir a mesma política do R1, o valor poderá ser mais acessível do que se espera.

Destinado a tarefas industriais e civis, a empresa reforça:

Pedimos a todos que usem o robô de forma segura e amigável.

Ainda assim, pela demonstração das suas capacidades, é fácil imaginar uma utilização militar no futuro. De facto, o Exército dos EUA já testou robôs semelhantes equipados com torres de tiro controladas por IA, e o Exército de Libertação Popular da China também está a testar os seus próprios quadrúpedes.