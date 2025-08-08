Conheça um robô quadrúpede com capacidades surpreendentes
Num momento em que a robótica evolui a passos largos, a empresa chinesa Unitree volta a captar atenções com a apresentação do A2 Stellar Explorer, um robô quadrúpede que alia robustez, agilidade e inteligência artificial. Com movimentos impressionantes, resistência fora do comum e tecnologia de ponta, o A2 parece anunciar uma nova geração de máquinas capazes de operar em ambientes extremos e, quem sabe, até em cenários militares.
A Unitree Robotics, que recentemente deu nas vistas com o seu robô humanóide R1, acaba de revelar algo ainda mais impressionante: o A2 Stellar Explorer, um robô de quatro patas com um design robusto e capacidades que parecem saídas de um filme de ficção científica.
Num vídeo publicado esta semana, o A2 faz uma entrada dramática, atravessando um painel de vidro como quem diz:
Se algum dia houver uma revolta dos robôs, serei eu a liderá-la.
Robustez extrema e movimentos autónomos
Sem sofrer qualquer dano visível, para além de uns riscos na carcaça metálica, o A2 revela capacidades autónomas notáveis. É mostrado a executar acrobacias, como cambalhotas em terrenos irregulares e até a equilibrar-se apenas com uma perna.
Este robô também sabe correr, alcançando uma velocidade máxima de 18 km/h. Se isto não for suficiente, é possível acoplar rodas para aumentar ainda mais a velocidade.
Capacidade de carga e resistência física
Noutra demonstração, uma pessoa salta repetidamente em cima do A2, e as pernas do robô suportam o peso sem qualquer dificuldade. O quadrúpede é capaz de transportar até 25 kg enquanto caminha e até 100 kg em posição estática.
Como seria de esperar, subir degraus de betão ou descer escadas a correr não representa qualquer desafio para o A2.
Tecnologia avançada ao serviço da autonomia
O A2 está equipado com tecnologia Lidar 3D de ultra grande angular, uma câmara HD frontal e um sistema de computação avançado, pensado para programadores que queiram explorar ao máximo as suas capacidades autónomas.
Inclui ainda duas baterias de fácil substituição, embora não haja, para já, dados sobre a autonomia.
Preço ainda desconhecido
A Unitree, fundada em 2016, ainda não divulgou o preço ou data de lançamento do A2. No entanto, se seguir a mesma política do R1, o valor poderá ser mais acessível do que se espera.
Destinado a tarefas industriais e civis, a empresa reforça:
Pedimos a todos que usem o robô de forma segura e amigável.
Ainda assim, pela demonstração das suas capacidades, é fácil imaginar uma utilização militar no futuro. De facto, o Exército dos EUA já testou robôs semelhantes equipados com torres de tiro controladas por IA, e o Exército de Libertação Popular da China também está a testar os seus próprios quadrúpedes.