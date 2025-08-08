Este governo não quer que a IA seja usada para serviços de saúde mental

A Inteligência Artificial (IA) está a ser usada em vários campos, incluindo no da saúde mental, apesar da sua complexidade. Por ser uma área delicada, o estado de Illinois, nos Estados Unidos, será o primeiro a proibir que chatbots e outras ferramentas sejam usados para fins terapêuticos.

O governador de Illinois, JB Pritzker, assinou um projeto de lei que proíbe a terapia com IA. Assim, este torna-se no primeiro estado a regulamentar o uso da IA em serviços de saúde mental.

A chamada Lei de Bem-Estar e Supervisão de Recursos Psicológicos destaca que apenas profissionais autorizados podem oferecer serviços de aconselhamento no estado e proíbe chatbots ou ferramentas de IA de atuarem como terapeutas independentes.

Além disso, especifica que terapeutas autorizados não podem recorrer à IA para tomar "decisões terapêuticas" ou realizar qualquer "comunicação terapêutica".

IA só deve ser usada para fins administrativos

Impondo restrições à forma como os profissionais de saúde mental podem utilizar a IA, a nova lei estipula que estes só podem usar a tecnologia para fins suplementares, como gestão de consultas, faturação ou outro trabalho administrativo.

Numa declaração, Bob Morgan, deputado estadual do Illinois recordou histórias sobre a IA fingir ser um terapeuta autorizado: "indivíduos em crise, sem saber, recorreram à tecnologia à procura de ajuda e foram levados a comportamentos perigosos, até mesmo letais".

Por isso, a lei prevê penalidades severas, com empresas ou indivíduos a enfrentar multas de 10.000 dólares.

Segundo Mario Treto Jr., secretário do Departamento de Regulamentação Financeira e Profissional de Illinois, citado num comunicado de imprensa, "esta legislação representa o nosso compromisso em salvaguardar o bem-estar dos nossos residentes, garantindo que os serviços de saúde mental sejam prestados por especialistas treinados que priorizam o atendimento ao paciente acima de tudo".

O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pela Câmara e pelo Senado do estado de Illinois, numa demonstração de apoio bipartidário.