OpenAI regressa às origens! Novos modelos gpt-oss são gratuitos e personalizáveis

A OpenAI lançou dois novos modelos de Inteligência Artificial (IA). De download gratuito, os gpt-oss podem ser alterados pelos utilizadores. A empresa procura desafiar ofertas semelhantes desenvolvidas pela concorrência norte-americana e chinesa.

Com o objetivo de "garantir a AGI [em português, Inteligência Artificial Geral] que beneficia toda a humanidade", a OpenAI voltou ao momento que começou o seu projeto, em 2015, e lançou dois novos modelos.

O lançamento dos "modelos de linguagem open-weight" - gpt-oss-120b e gpt-oss-20b - acontece num momento em que a empresa-mãe do ChatGPT sente pressão para partilhar o mecanismo do seu software, indo ao encontro do seu propósito inicial: ser uma organização sem fins lucrativos.

No contexto da IA generativa, um "modelo de linguagem open-weight" é aquele em que os parâmetros de treino são tornados públicos, permitindo aos utilizadores executar ajustes.

Além da Meta, que diz adotar uma abordagem open source, a startup chinesa DeepSeek abalou a indústria, há uns meses, com o seu modelo de baixo custo e alto desempenho, que adota uma abordagem open-weight. Esta permite que os utilizadores personalizem a tecnologia.

Esta é a primeira vez que lançamos um modelo open-weight de linguagem há muito tempo, e é realmente incrível.

Disse o cofundador e presidente da OpenAI, Greg Brockman, durante uma conferência de imprensa.

De acordo com a empresa de IA, os novos modelos, apenas de texto, oferecem um alto desempenho a baixo custo. Além disso, são adequados para tarefas como executar código, e foram concebidos para serem fáceis de executar em sistemas informáticos locais e para impedir que sejam usados para fins maliciosos.

O diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, admitiu que a empresa está "esperançosa" de que os novos modelos permitam "novos tipos de investigação e a criação de novos tipos de produtos".

A OpenAI revelou que está a trabalhar com parceiros, incluindo a gigante francesa de telecomunicações Orange e a plataforma de dados baseada na nuvem Snowflake, em utilizações reais dos modelos.