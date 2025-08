Boas notícias da Samsung. One UI 8 chega a mais smartphones em breve

Com o Android 16 na rua, esperava-se que as marcas fossem rápidas a lançar as atualizações. Algumas já o fizeram, mas outras, como a Samsung, parecem ter o processo em pausa. Isso deverá mudar em breve, segundo informação partilhada pela Samsung. A One UI 8 chega a mais smartphones muito em breve.

Todos recordam como a Samsung demorou a implementar a One UI 7 na sua linha de dispositivos, mas a One UI 8 teve um melhor começo. Ainda assim, os utilizadores começaram a ficar impacientes à medida que os dias se transformavam em semanas sem novas informações.

Somente os novos Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Flip FE têm a One UI 8 estável. Enquanto isso, a relativamente nova série Galaxy S25 conta com versões beta da One UI 8. Agora, finalmente, a Samsung está pronta para iniciar a próxima fase da expansão da One UI 8. Para isso, partilhou detalhes sobre o lançamento da versão beta e da atualização estável para mais dispositivos.

A Samsung anunciou a expansão do seu programa beta do One UI 8. A partir da próxima semana, as betas do One UI 8 estarão disponíveis para as séries Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Estes testes vão acontecer na Índia, Coreia, Reino Unido e EUA.

No mês seguinte, será lançado o programa beta do One UI 8 para ainda mais dispositivos, incluindo as séries Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A36 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G e Galaxy A54.

Além disso, a partir de setembro, a versão estável do One UI 8 será expandida para mais smartphones Galaxy para além do Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. A Samsung não mencionou quais os dispositivos, mas é fácil adivinhar que o lançamento provavelmente começará com a série Galaxy S25. Ainda este ano, o One UI 8 Watch também irá expandir a sua disponibilidade para além da série Galaxy Watch 8.

Para versões beta do One UI 8 em telemóveis elegíveis, os utilizadores interessados terão de se inscrever no programa beta através da aplicação Samsung Members. Após instalar a aplicação e fazer login com a sua Samsung, surgirá um banner do Programa Beta do One UI 8 na página inicial. Bastará clicar para completar o registo. Depois disso, terá de ser verificada a existência de uma atualização iminente em Definições > Atualização de software > Transferir e instalar.