Chrome tem novidade que revoluciona a web com a IA

É impossível falar da Google e não ter presente a IA. Esta novidade tem sido a grande melhoria dos serviços e acaba de chegar a mais uma proposta. O Chrome para Android recebeu uma nova funcionalidade que permite resumir qualquer página web usando a IA, com o toque de um botão.

Uma novidade da IA para o Chrome no Android

A Google lançou uma funcionalidade que facilitará a navegação na web em dispositivos móveis. A nova atualização do Chrome para Android acrescenta uma funcionalidade ao Gemini que permite resumir o conteúdo de um site com a ajuda da IA. Junta-se a ferramentas que inclui outras novidades, como a capacidade de partilhar o ecrã ou fazer perguntas sobre cada site.

Não é segredo que o Chrome é uma das aplicações mais importantes da Google quando se trata de IA. Embora tenha implementado o Gemini em quase todos os seus serviços, o browser é uma aplicação indispensável no dia a dia. É por isso que empresas como a Microsoft, a Perplexity e a própria OpenAI lançaram web browsers baseados nos seus modelos de linguagem.

No caso do Chrome, a Google tem implementado novas funcionalidades para as versões Windows e Mac desde o I/O 2025 do ano passado. O Gemini Live foi integrado no browser para desktop como uma ferramenta que permitia aos utilizadores colocar questões sobre uma página. Os utilizadores podiam invocar a IA através de um atalho de teclado, mas apenas se tivessem um plano Pro ou Ultra.

Google permite resumir páginas web e o seu conteúdo

Nas últimas semanas, a Google disponibilizou estas funcionalidades a todos os utilizadores gratuitos e melhorou a integração do Gemini com outros serviços. Ao mesmo tempo, adicionou novas funcionalidades para quem utiliza o Chrome para Android, como a capacidade de resumir páginas Esta opção foi adicionada como um novo botão na interface do Gemini e acede a toda a página, e não apenas ao que está a ser visualizado.

A capacidade de resumir um website utiliza o Gemini 2.5 Flash e sintetiza conceitos para facilitar a compreensão. Não está apenas disponível no Chrome, mas também em separadores personalizados, permitindo utilizá-la em resultados de pesquisa, artigos do Discover e notícias. Além dos resumos e da capacidade de partilhar ecrãs, a Google planeia integrar funcionalidades de agentes no Gemini para Chrome.

Em breve, os utilizadores poderão solicitar à IA que os navegue e execute determinadas ações, como comprar produtos, pagar serviços ou reservar viagens. Enquanto estes recursos chegam, os utilizadores podem aproveitar os recursos de IA existentes nos seus navegadores. A funcionalidade de resumo do site estará disponível a partir de hoje no Chrome para Android e na versão beta da aplicação da Google .