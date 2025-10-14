O suporte ao Windows 10 chega ao fim! E agora, que podemos fazer?

O momento que muitos utilizadores temiam chegou. O suporte para o Windows 10 chega ao fim! Esta terça-feira, 14 de outubro, o sistema operativo da Microsoft chega ao fim do seu ciclo de vida, deixando milhões de computadores em todo o mundo que ainda o utilizam à deriva. A grande pergunta é mesmo: "e agora, que se pode e se deve fazer".

Olá Windows 11 e adeus a 10 anos de história

O fim do suporte ao Windows 10 não é algo que a Microsoft tenha decidido de forma rápida e não ponderada. No entanto, é um caso que gerou uma reação pública bastante negativa. ESte sistema gozou de grande popularidade e foi a opção preferida durante vários anos.

Os planos originais da Microsoft previam que o suporte para o Windows 10 durasse 10 anos. Isso foi cumprido, mas não faltaram as críticas acusando a empresa de apressar desnecessariamente a sua reforma. Em 2023, era a versão mais utilizada do software, com mais de 70% de quota de mercado, enquanto o Windows 11 já estava disponível há quase dois anos.

No final de 2023, foi alertado que o fim do suporte ao Windows 10 tornaria obsoletos cerca de 240 milhões de PCs. A própria Microsoft tem vindo a recomendar há algum tempo que atualize para um computador com o Windows 11 caso o seu atual não possa ser atualizado para o sistema operativo mais recente. Assim, é importante saber o que fazer e o que significa o fim do suporte a este sistem.

O que significa o fim do suporte ao Windows 10?

O mais importante é mesmo que o sistema operativo deixará de receber novas funcionalidades ou atualizações de segurança. Após 14 de outubro, os computadores que utilizam este sistema operativo estarão formalmente desprotegidos contra o surgimento de novas vulnerabilidades. Se uma vulnerabilidade de segurança não explorada for descoberta no Windows 10, os utilizadores estarão expostos e desprotegidos.

Muitos perguntam se os seus PCs com Windows 10 continuarão a funcionar após o fim do suporte, e a resposta é sim. Os PCs poderão ser usados ​​​​normalmente,mas estarão expostos a novas ameaças. É importante salientar que, para além de não receber novos patches de segurança, o suporte para o Windows Defender será certamente descontinuado em breve nesta versão do sistema operativo.

Que versões do sistema operativo são afetadas?

Todas as versões do Windows 10 nas linhas Home, Pro, Enterprise e Education terminarão o suporte a partir de 14 de outubro de 2025. A Microsoft recomenda que todos os que têm computadores compatíveis com o Windows 11 atualizem para essa versão. No entanto, muitas pessoas provavelmente preferem prolongar ao máximo a vida útil do Windows 10. E há uma opção específica para isso.

Quem vive num país do Espaço Económico Europeu, poderá aceder a atualizações de segurança alargadas gratuitamente e sem truques. Isto deve-se a uma cedência que a Microsoft fez para evitar problemas ao abrigo da Lei dos Mercados Digitais. Para tal, o único requisito é iniciar sessão com uma conta Microsoft no seu PC.

Segundo A Microsoft, os utilizadores devem fazer login com estas credenciais pelo menos uma vez a cada 60 dias para se manterem inscritos no programa ESU. Para se inscrever para receber atualizações de segurança alargadas para o Windows 10, deve aceder-se a Definições > Atualizações de segurança > Windows Update. Aí, um link permite iniciar o assistente que o ajudará a concluir o processo seguindo os passos no ecrã.

Será o adeus da Microsoft ao Windows 10?

Com o fim do suporte ao Windows 10, a Microsoft dá mais um passo em direção ao foco definitivo no Windows 11, na cloud e na IA do Copilot. De referir que, no dia 14 de outubro, a empresa vai lançar o último patch de segurança mensal para o sistema operativo. Assim sendo, a partir de novembro, estará efetivamente desprotegido contra novas ameaças e vulnerabilidades, exceto para os que se inscreverem no programa ESU.