Coinbase despede 14% da sua equipa: CEO foi brutalmente honesto na justificação

A maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos vai eliminar 14% da sua força de trabalho. O diretor-executivo, Brian Armstrong, quer transformar a empresa numa estrutura "inteligente", nativa em Inteligência Artificial (IA).

A Coinbase é uma plataforma digital que permite comprar, vender e armazenar criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, sendo uma das mais conhecidas do setor a nível global.

Fundada em 2012, destaca-se pela sua interface simples e acessível, o que a torna popular entre iniciantes, ao mesmo tempo que oferece ferramentas mais avançadas para utilizadores experientes.

Esta semana, a empresa anunciou um corte de 14% nos seus quadros, o que se traduz em cerca de 700 despedimentos numa empresa com 4951 colaboradores a tempo inteiro.

O anúncio foi feito por Brian Armstrong, cofundador e diretor-executivo da exchange, num memorando interno partilhado, também publicamente, na rede social X.

No comunicado, Armstrong não deixou dúvidas sobre o rumo estratégico, revelando que a Coinbase quer transformar-se numa espécie de "inteligência", onde a IA ocupa o núcleo central das operações e os colaboradores humanos existem apenas "nas margens", para orientar e alinhar o sistema.

Segundo o diretor-executivo, todas as empresas atingiram um "ponto de inflexão" em que não adotar IA é o maior risco que podem correr.

IA como motor de crescimento inevitável

Para justificar os despedimentos, a empresa invocou dois fatores:

A a doção de IA , que permite fazer mais com menos recursos humanos;

, que permite fazer mais com menos recursos humanos; A instabilidade atual do mercado da criptomoeda, com Armstrong a reconhecer que o negócio "ainda é volátil de trimestre para trimestre" e que era necessário ajustar a estrutura de custos para a empresa sair deste período "mais leve, rápida e eficiente".

Conforme compilado pelo Financial Times, o Bitcoin perdeu 8% desde janeiro de 2026, enquanto o Ethereum e o Solana afundaram 20% e 32%, respetivamente, após um crash repentino em outubro de 2025 que abalou todo o ecossistema.

A par disso, as ações da própria Coinbase caíram mais de 15% desde o início do ano.

A Coinbase não está sozinha nesta tendência. Empresas como a Meta, a Crypto.com e a Snap também citaram a IA como motivo para eliminar postos de trabalho em 2026. O fenómeno começa a ganhar contornos sistemáticos na indústria tecnológica.

Reestruturação profunda

Além dos despedimentos, Armstrong anunciou mudanças estruturais significativas: a hierarquia da empresa vai ser achatada e serão criadas equipas "IA-nativas", compostas por grupos reduzidos, mas altamente produtivos, assistidos por agentes de IA.

O objetivo declarado é que a IA seja usada em cada faceta do trabalho diário.

Com os trabalhadores afetados a serem cortados do acesso aos sistemas de forma imediata, Armstrong admitiu que a medida pode parecer "súbita e dura", mas justificou-a com a necessidade de proteger os dados dos clientes e de agir com rapidez.

Para o diretor-executivo, a redução de pessoal não é apenas uma questão de corte de custos, mas sim uma aposta na reinvenção total da empresa.

Coinbase é cada vez mais poderosa

A Coinbase tem crescido muito além de uma simples plataforma de compra e venda de criptomoedas.

Hoje, os utilizadores podem negociar versões tokenizadas de ações tradicionais, aceder a mercados de finanças descentralizadas e participar num mercado de previsões que concorre diretamente com plataformas como a Polymarket, por exemplo.

Com uma valorização de mercado de cerca de 55 mil milhões de dólares, a empresa tem, também, uma influência crescente em Washington.

Aliás, a Coinbase doou 300 milhões de dólares para a renovação da Casa Branca de Trump e chegou a bloquear, publicamente, a aprovação de legislação sobre ativos digitais ao retirar o seu apoio.