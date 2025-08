TALOS-TWO: UE está a criar uma “cúpula invisível” contra drones

A guerra na Ucrânia e a chegada de Donald Trump à Casa Branca reforçaram a necessidade de a União Europeia (UE) ser mais independente. Nos últimos meses, aliás, a defesa dos Estados-membros tem sido tema de manchete, com os vários países a verem-se obrigados a tomar medidas. Neste sentido, já ouviu falar do TALOS-TWO, o projeto que o bloco tem em curso para uma "cúpula invisível" contra drones?

De nome TALOS-TWO (Tactical Advanced Laser Optical Systems), o projeto visa desenvolver as primeiras armas de energia direcionada a laser de 100 kW totalmente soberanas da UE até 2030.

O projeto de 25 milhões de euros começou em dezembro de 2024, com base no trabalho do projeto TALOS original, que decorreu entre 2019 e 2023.

Com 21 parceiros de oito países, o TALOS-TWO reúne grandes empresas do setor da defesa, como a CILAS (França), a Leonardo (Itália) e a Rheinmetall (Alemanha).

Segundo Antanas Laurutis, diretor-executivo da recém-adicionada Altechna, empresa lituana de fotónica, "os conflitos em curso nas fronteiras da Europa e os crescentes desafios de segurança fizeram a Europa compreender que nenhum país pode garantir sozinho a sua defesa".

Por isso, o continente deu um passo decisivo para reforçar a sua segurança como uma frente unida e afastar-se dos esforços nacionais fragmentados. O TALOS-TWO é a prova disso.

Disse Laurutis, explicando que, "ao desenvolver armas soberanas de energia direcionada a laser, adotamos tecnologia militar de ponta e reforçamos a capacidade da Europa de deter ameaças externas como uma força coesa".

Projeto procura reforçar a defesa dos países da UE

Originalmente, o projeto TALOS concentrava-se na validação do conceito, mas, agora, o consórcio TALOS-TWO está a construir protótipos físicos, incluindo duas fontes de laser combinadas de alta potência de 1 micrómetro (µm) e combinações simuladas de laser de 2 µm.

De acordo com Deividas Buinovskis, diretor técnico da Altechna, "nos lasers, o comprimento de onda é medido em micrómetros, o que determina o desempenho e a aplicação". Conforme explicado pelo executivo:

Um laser de 1 µm é ideal para alvos de precisão e processamento de materiais;

é ideal para alvos de precisão e processamento de materiais; Um laser de 2 µm oferece vantagens na penetração atmosférica e aplicações seguras para os olhos.

Ao desenvolver ambos, o europeu TALOS-TWO "está a melhorar as capacidades de energia direcionada para a defesa, aumentando o alcance, a eficiência e a adaptabilidade em cenários do mundo real".

Iniciado no final de 2024, o TALOS-TWO está pronto para fornecer armas laser de alta potência prontas para a implementação no mundo real até 2030, atingindo o Nível de Prontidão Tecnológica 8. Este representa inovações totalmente testadas e demonstradas em ambientes operacionais.

Muitos países desta região ainda dependem de sistemas de defesa desatualizados. O reforço da defesa da Europa com tecnologias laser avançadas não só irá melhorar a segurança coletiva, como irá garantir que regiões como a Europa Central e Oriental tenham as ferramentas necessárias para combater as ameaças modernas.

Disse Deividas Buinovskis, acrescentando que a Altechna acredita que o projeto irá melhorar as capacidades militares e de defesa, e ajudará a fortalecer a base tecnológica e industrial da Europa.

