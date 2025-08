Samsung diz que o Galaxy Z Fold7 resiste a até 500.000 dobras. Um YouTuber fez o teste…

Com o seu mais recente dobrável, a Samsung deu um significativo salto na durabilidade, alegando que o Galaxy Z Fold7 pode resistir a até 500.000 dobras. No YouTube, já houve quem testasse esta promessa e deixasse o seu testemunho.

Um dos problemas mais apontados aos dobráveis - das várias marcas que já se aventuraram a desenvolvê-los - é a durabilidade, que pode ser condicionada pelas constantes dobras do dispositivo.

Uma vez que a Samsung promete que o seu novo Galaxy Z Fold7 resiste a até 500.000 dobras, num significativo salto em relação aos modelos lançados anteriormente, um YouTuber decidiu testar e partilhar os resultados.

Num teste de usabilidade real, o Tech-it passou alguns dias a dobrar o smartphone. Apesar de os dispositivos dobrarem nos testes padrão, o processo é realizado com a mesma velocidade e força. Assim sendo, o YouTuber optou por executar as dobras manualmente, de modo a adicionar variáveis do mundo real e conseguir resultados orgânicos.

Galaxy Z Fold7: 200.000 dobras com alguns problemas

Classificado para resistir a até 500.000 dobras, o YouTuber detetou problemas logo após 6000, conforme compilado num documento.

De acordo com o vídeo, bem como o documento, o smartphone começou a apresentar problemas após as cerca de 6000 dobras. Entre as 6000 e 10.000 dobras, o Galaxy Z Fold7 apresentou um erro de reinicialização, que passou a ocorrer aproximadamente a cada 10.000 dobras depois disso.

A partir daí, após 46.000 dobras, o YouTuber observou que o smartphone começou a emitir ruídos ao redor da dobradiça.

Às 75.000, foi observado um líquido preto desconhecido a vazar da dobradiça. Apesar de não ter acontecido mais, levanta questões sobre a efetiva durabilidade do smartphone dobrável.

Entretanto, após 175.000 dobras, os problemas tornaram-se um pouco mais graves, com os altifalantes do Galaxy Z Fold7, incluindo o superior, inferior e o auricular, a deixarem de funcionar.

Por fim, o YouTuber observou que a dobradiça ficou muito mais suave para abrir e fechar e, apesar de o Free-stop ainda funcionar, a elasticidade da tecnologia de dobragem do Z Fold7 parece ter-se perdido.

Curiosamente, estes problemas foram detetados pelo Tech-it antes das 200.000 dobras, o limite de durabilidade que a Samsung assegurava para os dispositivos anteriores.

Terá esta sido apenas uma má experiência isolada?

