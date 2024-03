Conhece o humanoide Unitree H1? Este robô já bate recordes mundiais

Estamos numa era incrível, onde a inteligência artificial está a dominar muitas áreas e os robôs são cada vez mais independentes e "parecidos" com os humanos. Este Unitree H1 é assustadoramente evoluído e não tarda está "no meio de nós".

Um robô muito parecido com um humano

A empresa chinesa Unitree Robotics está a reivindicar um novo recorde mundial de velocidade para o seu robô humanoide H1. Num vídeo recentemente divulgado, o robot bípede é fotografado a uma velocidade de 3,3 metros por segundo (11,9 km/h)... e a diversão não fica por aqui.

Anunciado pela primeira vez em dezembro passado, o H1 é o primeiro modelo humanoide da Unitree. No passado, a empresa era mais conhecida pelos seus robôs quadrúpedes semelhantes a cães.

A versão originalmente anunciada do H1 mede 1.805 mm de altura, pesa aproximadamente 47 kg e pode transportar uma carga útil de até 30 kg. Cada uma das suas pernas tem cinco graus de liberdade graças às articulações da anca, do joelho e do tornozelo. As articulações do ombro e do cotovelo dão a cada braço um total de quatro graus de liberdade.

O robô capta imagens do que o rodeia em 360 graus através de uma câmara Intel RealSense D435i com sensor de profundidade montada na cabeça e de um módulo LiDAR Livox MID360. Os resultados destes dispositivos são analisados em tempo real por microprocessadores Dual Intel Core i7-1265U.

Eis um rápido olhar sobre o que a versão original do H1 era capaz de fazer quando foi anunciada há apenas três meses. Entre outras coisas, era capaz de manter o equilíbrio e continuar a andar, mesmo quando levava pontapés.

Humanoide que já caminha a uma velocidade de 3,3 metros por segundo

No vídeo, disponibilizado no passado 1 de março, a última versão do H1 - chamada Evolution V3.0 - faz muito mais. Conforme mencionado, o robô caminha rápido ao longo de uma superfície plana à velocidade relatada de 3,3 m/s. De acordo com a Unitree, este é um novo recorde mundial para um robô humanoide de tamanho normal.

Para um pouco de contexto, o robô bípede Cassie da Agility Robotics estabeleceu um recorde mundial de corrida robótica em 2022, quando cobriu uma distância de 100 metros em 24,73 segundos - o que dá uma média de 4,0 metros por segundo (14,4 km/h). O Cassie, no entanto, é essencialmente apenas um conjunto de pernas e uma "cabeça", não um humanoide completo.

A empresa rival Figure ainda não dá prioridade à velocidade de marcha do seu robô humanoide. Aliás, o modelo Figure 01 ainda nem pernas tem. Os seus criadores estão a concentrar-se muito mais na sua destreza manual - que começa a parecer incrivelmente rápida e fluida por direito próprio.

A Tesla, gaba-se, contudo, de ter atingido uma nova velocidade de marcha para o seu humanoide de tamanho normal Optimus, embora esta fosse apenas de 0,6 m/s.

No novo vídeo do Unitree H1 Evolution V3.0, o robô não só caminha a alta velocidade, como também dança (demonstrando coordenação de corpo inteiro), sobe e desce escadas (girando no caminho de volta para baixo) e salta tão alto quanto um homem que está ao seu lado.

O salto em pé é mais significativo do que se possa pensar, uma vez que as pernas do H1 são movidas simplesmente por motores elétricos M107 da marca da casa. Os humanoides de salto mais hábeis, como o Atlas da Boston Dynamics, utilizam atuadores hidráulicos mais potentes, mas mais volumosos, mais pesados e com mais fugas.

Portanto, conseguir este tipo de movimento explosivo com motores elétricos é um trabalho impressionante da Unitree!

Se quiser ter o seu próprio H1, prepare-se para esperar entre três a 10 anos e desembolsar 80 mil euros.