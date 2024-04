Alibaba junta-se a empresa de foguetões para enviar mercadorias em apenas uma hora

A chinesa Alibaba está, alegadamente, a estabelecer uma parceria com uma empresa de foguetões, com o objetivo de enviar mercadorias para todo o mundo em apenas uma hora.

A Alibaba Group Holding, a gigante chinês do comércio eletrónico, confirmou uma parceria com a Space Epoch, uma empresa de desenvolvimento de foguetões sediada em Pequim, com o objetivo de revolucionar as entregas expresso globais.

Segundo o South China Morning Post, a colaboração pretende conseguir assegurar a entrega de mercadorias em qualquer parte do mundo no prazo de apenas uma hora.

O foguetão da Space Epoch, conhecido como XZY-1, tem uma capacidade impressionante: garante um espaço de carga de até 120 metros quadrados e a possibilidade de transportar cargas úteis de até 10 toneladas - inclusivamente, objetos maciços, como pequenos camiões.

Conforme avançado pela imprensa, a Alibaba e a Space Epoch iniciarão testes de serviço de entrega com foguetes em breve.

No início, muitos grandes empreendimentos parecem uma piada.

Disse a Alibaba ao South China Morning Post.

A Space Epoch sublinhou que atingir o objetivo da entrega em uma hora não será fácil a curto prazo. Porém, ambas as empresas encaram a parceria como uma experiência fundamental para o futuro da logística global.

Para concretizar a parceria, o Taobao da Alibaba irá trabalhar em estreita colaboração com a Space Epoch para realizar as primeiras fases de teste da entrega com foguetões.

A empresa dedicada aos foguetões reuniu um apoio substancial, tendo assegurado um financiamento de mais de 41,5 milhões de dólares de investidores como a GSR Vision Capital e a Jinsha Capital.

Estados Unidos já tentaram uma abordagem semelhante

Embora esta parceria seja interessante, importa ressalvar que o conceito de entregas com base em foguetões não é totalmente novo.

Afinal, a Força Aérea dos Estados Unidos já explorou, anteriormente, conceitos semelhantes. Por exemplo, em parceria com a SpaceX, para a entrega rápida de mercadoria global, através da Starship da empresa, em 2020.