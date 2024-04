OpenAI permite agora que o ChatGPT seja utilizado sem uma conta

Já reparou que não é necessário ter sessão iniciada para conversar com o popular chatbot de inteligência artificial? Verdade, no entanto, a ferramenta recolhe as conversas para fins de formação. Contudo, fique também a saber que existe uma forma simples de alterar as definições predefinidas para evitar este tipo de prática. Vamos ensinar como o fazer.

Longe vão os tempos em que o ChatGPT era o único chatbot de inteligência artificial avançada a que podíamos aceder gratuitamente. À medida que este tipo de ferramenta se tornou moda, surgiram alternativas promissoras como o Gemini da Google. No entanto, esta proposta tem não permite ser utilizada sem uma conta.

O facto de ter de criar uma conta para utilizar um serviço pode desencorajar muitas pessoas de o experimentarem pela primeira vez. A OpenAI decidiu eliminar esta barreira à entrada "para facilitar a todos a experiência dos benefícios da IA". Por outras palavras, a empresa liderada por Sam Altman torna agora possível começar a utilizar o ChatGPT sem se registar.

Como utilizar o ChatGPT sem uma conta?

Até esta segunda-feira, quando entrava no chat.openai.com, era confrontado com uma janela que o convidava a iniciar sessão ou a registar-se no serviço. Isso é coisa do passado. Agora pode começar a utilizar o chatbot diretamente.

A página dá-lhe as boas-vindas com "Como posso ajudá-lo hoje? O que se segue para nós, os utilizadores, é começar a conversar com o bot na nossa língua.

Conforme referimos, esta possibilidade pode permitir que a OpenAI ganhe mais utilizadores do que já possui, o que poderia ajudar o ChatGPT a manter a sua posição de liderança diante da crescente concorrência. É importante relembrar que foi esta empresa que abriu o jogo em novembro de 2022 com o lançamento do produto, e que outros players do setor responderam rapidamente para criar as suas próprias alternativas.

No entanto, ao utilizar o ChatGPT sem estar registado, há algumas coisas a ter em conta.

Em primeiro lugar, estará a aceder ao modelo gratuito subjacente, ou seja, o GPT-3.5. Trata-se de um excelente modelo linguístico, mas tecnicamente inferior em muitos casos ao GPT-4. Por outro lado, não será possível manter o histórico de conversação e aceder a funcionalidades adicionais.

Por exemplo, a versão móvel do ChatGPT, que atualmente não suporta a utilização sem registo, tem as funções de ditado de voz e conversa falada com o modelo. E, claro, as vantagens da opção paga também não estarão disponíveis. É de salientar que a OpenAI não indica se existe um limite de geração de respostas para os utilizadores que utilizam o serviço sem conta.

Como sabemos, as conversas do ChatGPT podem ser armazenadas pela OpenAI para melhorar o treino de futuros modelos. Os utilizadores com uma conta têm a possibilidade de "optar por não o fazer", desativando o histórico de conversações. O que acontece então em casos de utilização sem uma conta? Também é possível, mas para isso tem de seguir os passos mencionados abaixo.

A saber:

Clique no ícone de ponto de interrogação (?) no canto superior direito. Clique em Settings. Desative a opção "Improve the model for everyone".

É de notar que, mesmo com esta opção desativada, a OpenAI retém todas as conversas durante 30 dias. Este facto deve-se às práticas de segurança da empresa.

As conversas, embora não sejam utilizadas para fins de formação, podem ser revistas por ferramentas automáticas ou pelo pessoal da OpenAI em caso de utilização incorreta da ferramenta.

Depois de darmos conta desta dica percebemos que alguns dos utilizadores em Portugal que testaram não conseguiram entrar nesta opção. No entanto, usando uma VPN foi possível já testar esta novidade. Provavelmente haverá de ficar acessível para todos.