Cada placa gráfica H100 IA vendida dá à Nvidia um lucro de 1000%

Depois da febre da mineração de criptomoedas ter passado, há agora um novo foco das fabricantes de placas gráficas: o mercado da Inteligência Artificial. E este está a ser realmente um negócio bastante rentável, pois as recentes informações mostram que por cada GPU H100 IA vendida, a Nvidia ganha um lucro de 1000%.

Nvidia e o negócio lucrativo das gráficas IA

De acordo com um novo relatório da indústria, parece que a Nvidia não se contenta em estar praticamente sozinha na corrida pelos chips de Inteligência Artificial, como quer conseguir lucrar ao máximo com isso. Isto porque tudo indica que a empresa de Jensen Huang lucra 1000% por cada placa gráfica H100 IA que vende.

Um recente tweet revela que, segundo estima o banco de investimento privado Raymond James, a Nvidia tem um custo de 3.320 dólares com a produção da GPU H100, mas vende-as no mercado por um valor entre os 25.000 e os 30.000 dólares.

Portanto, com base nestes detalhes, conclui-se que a empresa tem uma margem de lucro extremamente elavada com estes chips, conseguindo assim uma média de lucro de 1000% com a venda de cada exemplar. No entanto esta percentagem poderá ser ainda mais elevada, tendo em conta que a escassez desta GPU levou já ao aumento de preço nalguns mercados e alguns rumores indicam que a H100 já foi vista à venda por cerca de 40.000 dólares e, noutros locais, por 70.000 dólares.

As notícias relacionadas com os chips gráficos IA têm quase sempre o nome da Nvidia envolvido, até porque a AMD só agora lançou o seu rival MI300, mas que não está a convencer de forma eficaz. Recentemente a Nvidia, que já é a quinta maior empresa do mundo, atingiu o valor de mil milhões de dólares e tem planos para gerar 300.000 milhões de dólares somente com as vendas de placas gráficas de Inteligência Artificial. E, por este andar, parece que esse é um objetivo bastante realista.

Assim, depois da mineração de criptomoedas, tudo indica que as placas gráficas IA são agora a nova galinha de ovos de ouro para a Nvidia.