Consola ASUS ROG Ally pode chegar à Europa por 799,99 euros

Foi com muita curiosidade que os jogadores receberam a notícia da chegada da nova consola de videojogos ROG Ally da ASUS, até porque a empresa teve a infeliz ideia de fazer o anúncio no dia das mentiras, tendo depois comprovado a sua existência. E as mais recentes informações indicam que este novo equipamento pode chegar à Europa por 799,99 euros.

ASUS ROG Ally pode custar 799,99 euros no mercado europeu

Há cada vez mais marcas a apostar no segmento das consolas portáteis e, mais recentemente, foi a ASUS a arregaçar as mangas e focar-se neste campo. Assim, surgiu a ROG Ally que promete ser uma excelente escolha para os jogadores que querem uma consola poderosa e que podem levar para todo o lado, com o selo de qualidade da ASUS.

Agora, as últimas informações indicam que esta consola deverá chegar ao mercado europeu pelo preço de 799,99 euros, sendo este valor referente à versão mais poderosa da ASUS ROG Ally, ou seja, o modelo que conta com o SoC AMD Z1 Extreme e um SSD PCIe 4.0 com uma capacidade de 512 GB. O valor está dentro daquilo que outras informações anteriores já haviam avançado.

Se compararmos com a Steam Deck da Valve, embora a consola da ASUS possa chegar com um preço ligeiramente superior, também conta com um hardware mais poderoso, o que oferecerá ao jogador mais desempenho nos jogos, especialmente nos mais complexos e pesados.

Tal como já falado, a ROG Ally ficará disponível em duas variantes, o modelo mais básico com AMD Ryzen Z1 com CPU de 6 núcleos e 12 threads a 5,00 GHz e baseado na arquitetura Zen 4 e o modelo mais poderoso contará com o SoC AMD Ryzen Z1 Extreme com CPU de 8 núcleos e 16 threads a 5,10 GHz e com 24 MB de cache.

O lançamento desta nova consola deve acontecer no próximo dia 11 de maio, data em que saberemos com certeza qual o valor recomendado da ROG Ally para os vários mercados.