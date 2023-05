Nos últimos anos, o jogo online tornou-se uma das atividades mais populares entre os jogadores portugueses. O último trimestre de 2022 registou o maior volume de apostas desportivas online de sempre, segundo o relatório trimestral disponibilizado pelo SRIJ ( Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos). Hoje vamos conhecer os portais mais seguros e legais.

Quem é o SRIJ e para que serve?

O papel do SRIJ é garantir que os operadores licenciados contribuam para o jogo responsável e cumpram com as leis em vigor. Além das plataformas reguladas promoverem o jogo seguro, a APAJO (Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online) também disponibiliza um manual de jogo responsável.

Embora a oferta seja cada vez maior, nem todas as casas de apostas e casinos online são de confiança. Felizmente, em agosto de 2022, o Portal da Queixa lançou um Top com as melhores casas de apostas legais em Portugal. O objetivo passa por ajudar os consumidores a escolherem portais seguros e legais, mas também fornecer informação útil sobre o funcionamento do mercado regulado de apostas e jogos de casino.

Como tal, queremos dar-lhe a conhecer algumas das melhores promoções de casas de apostas legais em Portugal. Analisámos os termos e condições das principais promoções para ajudar a compreender o que deve fazer para usufruir dos bónus atualmente disponíveis.

Betano – €5 Grátis no Registo

A Betano tem uma aposta grátis no valor de €5 para todos os seus fãs de apostas desportivas. Para tal, basta preencher o formulário de registo e introduzir o código promocional. A aposta grátis pode ser usada em boletins de apostas simples ou combinadas com odds mínima de 2,00. O bónus é válido por sete dias após ser creditado.

Solverde – €10 em Apostas Grátis

Esta promoção está disponível para todos os novos apostadores que façam uma aposta simples, múltipla ou combinada de pelo menos €5 e com odds mínimas de 1,20. O bónus é pago na forma de duas apostas grátis no valor de €5. Cada aposta só pode ser usada em boletins com odds mínimas de 3,00 e máximas de 10,00.

ESC Online – Até €250 em Apostas Grátis

Para receber o seu bónus, deve depositar um mínimo de €10. A cada €10 adicionais, receberá uma aposta grátis extra, até um máximo de €250. Por exemplo, se depositar €250, receberá 25 apostas grátis. Cada aposta de pelo menos €20 e odds iguais ou superiores a 2,00 desbloqueia uma aposta grátis.

Bwin – Aposta Sem Risco Até €50

Com a Bwin, poderá apostar sem risco até um máximo de €50. Esta oferta está disponível para novos apostadores que depositem um mínimo de €10 e façam uma aposta simples ou múltipla com odds mínimas de 1,20.

Caso perca a sua aposta, receberá uma aposta grátis equivalente ao valor da sua aposta inicial. A aposta sem risco deve ser usada em odds mínimas de 1,20 até um máximo de sete dias após a creditação.

Como evitar Casas de Apostas ilegais

A existência de sites de apostas e casas de jogo a operar de forma ilegal em Portugal é uma das principais preocupações de entidades como o SRIJ e a APAJO. Só nos últimos 3 meses, foram enviadas 54 notificações a operadores ilegais de jogo online para encerrarem a sua atividade em Portugal.

Os sites ilegais apresentam falhas de segurança graves, como políticas de privacidade incompletas e métodos de segurança obsoletos. Em caso de problemas, não têm qualquer obrigação legal de proteger os seus utilizadores. Além disso, muitos dos eventos e jogos não foram testados relativamente à sua equidade, o que dificulta a prática do jogo justo.

Felizmente, pode facilmente verificar se um site é legal ou não ao visitar a página de entidades licenciadas do SRIJ. Caso a casa de jogo escolhida não esteja na lista, significa que não opera de forma legal no país.