Uma velha teoria diz que a Google no Android está sempre a ouvir os utilizadores e a recolher dados sobre o que dizem. Há quem defenda que é verdade e quem negue que isso aconteça, mas o mais fácil neste caso é mesmo desativar essa opção na Google e isso é simples de fazer na conta Google.

Não deixe a Google ouvir e guardar as suas conversas

A Google precisa dos dados dos utilizadores para poder continuar a manter toda a sua estrutura e modelo de publicidade que até hoje tem. É esta informação que permite perceber o que mostrar posteriormente aos utilizadores no que toca à publicidade e muito mais.

Uma das formas de obter essa informação é pela recolha das conversas, sempre que o utilizador interage com os serviços ou com os dispositivos Google. É aqui que entra o conhecido OK Google ou muitas outras formas em que simplesmente falamos para o smartphone ou uma qualquer coluna inteligente.

Claro que podemos facilmente desativar essa recolha e assim manter algum anonimato e privacidade. Para o fazerem vão ter de editar a conta Google, o que podem começar por fazer na página da pesquisa. Aqui, devem carregar no avatar do utilizador e depois escolher a opção Gerir Conta Google.

Mais privacidade no Android sem recolher dados

Depois, devem escolher a área Dados e privacidade, descendo aí até encontrar a área Definições do histórico. Bastará depois escolher a opção Atividade Web e das apps para o processo ser continuado. Voltem a descer e vejam a opção Incluir Atividade de voz e de áudio.

Esta opção deverá certamente estar ativa, o que significa que a Google guarda tudo o que usarem para interagir com a Google e os seus serviços. Devem, assim, retirar essa opção e seguir o processo apresentado para desativar esta recolha de informação no Android e outras plataformas.

No final, e após desativarem esta opção na conta, ficam certamente com a certeza de que as conversas deixam de ser ouvidas e guardadas. Ao mesmo tempo, garantem uma privacidade maior e evitam que o que dizem seja usado para mostrar publicidade que poucos querem ver.