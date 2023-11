A Samsung aproveitou a chegada da One UI 6 com o Android 14 para eliminar alguns dos problemas no Galaxy S23 e em outros equipamentos. Esta é uma evolução natural, mas que afinal veio tratar de outras questões que não era esperada. De forma silenciosa, a Samsung resolveu uma das polémicas da fotografia no Galaxy S23 Ultra.

Uma das grandes apostas da Samsung para o Galaxy S23 Ultra foi a fotografia e a sua capacidade de captar imagens da Lua quase impossíveis. Isto deu origem a muitas análises e discussões, levando até a que fosse provado que estas imagens não eram reais. A Samsung na altura acabou por não tomar nenhuma posição, mas agora isso parece ter mudado radicalmente.

Galaxy S23 deixa de conseguir fotografar a Lua de forma perfeita

Com a One UI 6 a chegar já a estes smartphones, uma mudança muito importante foi detetada por muitos utilizadores. O modo para captar fotografias da Lua foi removido e estas, apesar de serem ainda muito próximas da realidade, deixaram de ter o tratamento que até à chegada do Android 14 tinham.

S23 Ultra seems to have lost the function of AI Moon since it was updated to the stable version of One UI 6.0. pic.twitter.com/WxgxDn9PG8 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 24, 2023

Curioso é o facto de ainda existirem utilizadores com esse modo Lua ativo e que assim tiram fotografias perfeitas. É possível que seja um bug que impede o Galaxy S23 Ultra de usar o modo lua, ou que a Samsung esteja a corrigir esse modo por região para não ser falsificado.

One UI 6 da Samsung perde mais funcionalidades importantes

Há também outra função que desapareceu dos Samsung que estão a ser atualizados para a One UI 6. A proteção contra "burn-in" do ecrã, que pode ocorrer num painel OLED quando a imagem está estática. Esta funcionalidade estava presente na One UI 5, mas agora não existem vestígios da sua presença na One UI 6 com Android 14.

Na versão anterior, a Samsung tentava regularmente mover um pouco os píxeis dos ícones de bateria, relógio, WiFi e sinal de ligação. Quase impercetível, este foi um recurso que evitou o "burn-in" dos píxeis do painel OLED. Na One UI 6, os ícones no ecrã permanecem no mesmo lugar, o que pode tornar os smartphones Samsung com Android 14 suscetíveis a este problema.

Estas são duas situações completamente opostas que podem ter resultados diferentes para o utilizador. No primeiro caso as imagens tornam-se mais reais, mas no segundo, os problemas podem surgir em breve, com a utilização dos smartphones Samsung ao longo do tempo.