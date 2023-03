Com o novo Galaxy S23 Ultra, a Samsung deu mais um salto na fotografia que poucas marcas vão acompanhar. Em especial o Samsung Space Zoo promete tirar fotografias da lua de forma única, sem complicações para o utilizador. Agora, há quem tenha conseguido provar que estas imagens são na verdade falsas. Será mesmo assim?

As fotografias captadas da lua são falsas?

Desde que apresentou o Galaxy S20 que a Samsung tem disponível o Space Zoom de 100x. Este tem sido melhorado ao longo dos anos e nos novos modelos, sempre para tornar melhora a experiência de fotografia, em especial a da lua, um ícone deste modo de fotografia.

Com o Galaxy S23 Ultra, a marca voltou a mostrar como pode evoluir e tornou este modo ainda melhor, com imagens mais nítidas e mais claras da lua. Estas podem ser captadas de qualquer local, o que está a agora problemas, como foi relatado por um utilizador do Reddit.

As imagens do Galaxy S23 Ultra são criadas?

Do que foi mostrado, as imagens captadas podem na realidade ser falsas e não corresponder à realidade. Para provar este cenário, o utilizador u/ibreakphotos descreveu o processo usado para determinar como as imagens do Galaxy S23 Ultra são criadas.

Usando uma imagem da lua, esta foi reduzida para 170x170 e recebeu um filtro de distorção, sendo colocada no PC do utilizador. Depois, e do fundo da sala, esta fotografia foi captada por um Samsung Galaxy S23 Ultra. O que se esperava era uma imagem bem diferente do que na realidade este smartphone ofereceu.

Samsung avisou que aplicava IA com os smartphones

Com esta imagem final, fica claro que a Samsung está a aplicar filtros de IA e a alterar as imagens captadas pelo Galaxy S23. É também provado que as imagens não são reais e têm ajustes para que fiquem de acordo com o que o utilizador quer, mesmo que não sejam verdadeiras.

Ainda que este não seja um cenário esperado, a verdade é que a Samsung sempre foi clara que iria aplicar os seus modelos de IA às fotografias para as tornar melhores. Além disso, e como fazem outros fabricantes, o software tem um papel importante no que toca a criar imagens com a qualidade que se consegue atualmente.