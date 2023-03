A Volkswagen deverá apresentar o seu novo Golf elétrico já esta semana

A Volkswagen está numa aposta firme para conseguir colocar no mercado vários modelos de novos veículos. Estes são a sua interpretação do que deve ser um carro elétrico, usando também muito do seu histórico como marca. Assim, deverá ser neste evento que vai surgir finalmente o seu novo Golf elétrico, há muito esperado.

Os rumores sobre um novo carro elétrico da Volkswagen têm estado a acumular-se. Este deverá ser o ID.2, mas com uma particularidade importante. Deverá seguir a linha dos seus modelos históricos e assim trazer para o mercado novamente o nome Golf.

Este novo Volkswagen elétrico tem a sua apresentação agendada para 15 de Março, às 17h20, e promete uma nova linguagem estética. Deverá romper com o que é já padrão nos modelos da marca e que conhecemos nos ID.3, ID.4 e ID.5.

O novo carro elétrico deverá ter um preço de venda reduzido e será construído em Espanha, em Martorell, próximo de Barcelona. Esta fábrica ainda tem de ser adaptada à produção de veículos elétricos, alimentados por baterias que serão fabricadas um pouco mais a sul, em Valência.

Estas condicionantes vão colocar a chegada deste novo Volkswagen Golf elétrico para mais tarde. O ID.2 só deverá começar a ser produzido em 2025, prevendo-se que o seu preço de venda se aproxime mais dos 25 mil euros devido à actual conjuntura económica.

A plataforma que vai dar suporte este novo Volkswagen, bem como aos novos modelos da Skoda, Cupra e Seat, será a versão curta da MEB do ID.3, que pode montar um motor por eixo. Ao optar por esta plataforma, será possível usar apenas um motor, instalado à frente, o que permite uma suspensão traseira mais simples, leve e barata.

Para o interior a Volkswagen também tem algumas ideias para poupar nas versões mais acessíveis. Isso passas por usar o smartphone como ecrã central e uma construção mais simplificada para tablier e bancos, soluções que apresentou com o protótipo ID. Life.