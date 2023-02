Apresentado na passada semana, o novo Samsung Galaxy S23 Ultra quer marcar o mercado dos smartphones e tornar-se o novo padrão. Com argumentos de peso, hoje trazemos esta nova proposta e vamos mostrar o que este tem de extraordinário para oferecer. Venha assim conhecer a fundo este novo smartphone de topo da Samsung.

A herança da linha Galaxy S é pesada, ainda que pela positiva. Smartphones de topo, com argumentos únicos e que conquistam o mercado. É aqui que o novo Galaxy S23 da Samsung se coloca, em especial o modelo Ultra. O Pplware teve já acesso a este novo equipamento e hoje mostra o que pode esperar dele.

O que salta de imediato à vista neste smartphone são 2 elementos únicos. Falamos do ecrã, com umas generosas 6,8 polegadas, e o módulo de câmaras, com as suas 5 saídas para as lentes. A somar a isso, e com a utilização, aprendemos também que esta não é apenas uma renovação. O novo hardware é de topo e oferece um desempenho ímpar.

Desing da nova proposta da Samsung

Olhar para o novo Galaxy S23 Ultra é recordar o modelo anterior. A sua génese é óbvia, ainda que com algumas mudanças pontuais e importantes. Retêm a linha Galaxy e oferece um ecrã muito generoso. Este acaba por perder parte da sua forma arredondada nas extremidades, sendo esta uma das alterações mais óbvias.

Além disto, é um equipamento que não peca por ser demasiado pesado ou ser desconfortável na utilização. Equilibrado, pode ser gerido mesmo por mãos mais pequenas. Nas situações mais limite, temos sempre a presença da S Pen, que eleva ainda mais o Galaxy S23 Ultra.

Na traseira a Samsung resolveu também mudar um pouco o design, mas de forma quase impercetível. Os mesmos elementos de câmara estão ali, mas com mais funcionalidades e com mais poder para a fotografia. Esta mudança visual não é algo que se destaque, ainda assim.

No geral, e como já adiantámos, o Galaxy S23 continua uma proposta atraente, com pormenores únicos e com uma identidade também própria. A Samsung poderia ter arriscado mais neste campo, mas acabou por apostar no que é seguro e identificável pelos utilizadores.

Uma fotografia com qualidade excelente

A Samsung já nos tinha habituado a ter nos Galaxy S uma qualidade fotográfica excecional. Desta vez resolveu aumentar a sua aposta e trouxe o seu novo sensor de 200 MP. Este não se limita a ser apenas um número e a qualidade fotográfica volta a subir para níveis elevados.

Assim, e para ser usada e abusada, temos um lote de câmaras que conseguem estar à altura de todas as situações. Continuamos com um zoom de 100x e agora há uma qualidade única no campo da fotografia noturna.

12MP Ultra-Grande Angular - F2.2, FOV 120˚

200 MP Grande Angular - F1.7, FOV 85˚

10MP Teleobjetiva - 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚

10MP Teleobjetiva 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚

12MP Câmara Frontal - F2.2, FOV 80˚

Claro que no campo do vídeo há também um crescimento e uma qualidade elevada. A aposta da Samsung com os Galaxy S23 Ultra neste campo é clara e rapidamente se vêm as provas do que vamos poder tirar deste smartphone neste campo.

Desempenho: não se esperava ter crescido tanto

Sendo muito parecido com a proposta anterior, no design, muitos questionam onde está a inovação. A resposta, mesmo colocando de lado para já a fotografia, vem no desempenho. O novo SoC da Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy - mostra que a marca tem aqui poder que ultrapassa o esperado.

A somar a esta melhoria que se vê desde o primeiro momento, temos também uma memória mais rápida e que ajuda nas situações mais complicadas. A soma destes dois fatores são o suficiente para ter um desempenho muito elevado e que não deixa qualquer app à espera de recursos.

Temos ainda que contar com uma bateria que apesar de não ter crescido, parece durar ainda mais tempo. Esta é uma realidade, não apenas uma "sensação", que resulta acima de tudo de uma muito melhor gestão da energia e dos recursos que a vão consumir. Este é mais um fator para colocar o desempenho no topo.

Não conseguindo apontar apenas um fator, temos de admitir que a soma do novo SoC, a memória mais rápida e a bateria funcionam de forma unida. Este é agora um conjunto que vai dar dores de cabeça à concorrência e que deverá manter o Galaxy S23 Ulta muito tempo no topo.

Afinal o que vale o novo Galaxy S23 Ultra

O Galaxy S23 Ultra acabou por ser uma verdadeira surpresa. Se já esperávamos uma mudança grande na fotografia, que existe e é real, a verdade é que foi no desempenho que se mostrou num novo patamar.

As imagens com o novo sensor são de qualidade excelente, seja em que modo for e mesmo com a luz no mínimo. O vídeo continua com a mesma elevada qualidade e a garantir que podemos filmar o que quisermos e como quisermos. Aqui há uma clara evolução, sendo que o muito bom ficou ainda melhor.

Quanto ao desempenho, há algo mudado e para melhor. O novo SoC destaca-se e garante que, em conjunto com a memória mais rápida, este ponto está mais que à altura do que é esperado. A soma de todas as partes aqui fazem a diferença e funcionam bem em conjunto.

Se a questão era mesmo "o que traz de novo o Galaxy S23 Ultra", então a resposta é óbvia. Ainda mais desempenho, uma fotografia ainda melhor e tudo o resto a que nos habituámos a ter presente, desde a S-Pen até a software que permite usar este smartphone de forma única. A grande dúvida é mesmo a cor a escolher, que no meu caso pende mesmo para o Green, que se destaca.

Galeria de fotografias do Galaxy S23 Ultra