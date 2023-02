Oclean Flow: Ofereça um sorriso brilhante neste Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados à porta, há que começar a pensar no melhor presente para a sua cara-metade. Numa época de incerteza e de contenção de custos, há que apostar em presentes úteis para todos. Temos como sugestão escovas de dentes elétricas e inteligentes, da Oclean, numa campanha criada a pensar nesta celebração do amor.

Conheça a Oclean Flow especial Dia de São Valentim.

A Oclean Flow é uma escova de dentes elétrica a bateria, com uma autonomia que pode ir até aos 180 dias, e que garante 38000 escovagens por minuto. Comparando com uma escova de dentes tradicional, manual, este é um valor absolutamente impressionante. Em média, com uma escova tradicional, fazemos apenas 300 escovagens por minuto.

Para uma limpeza perfeita, é então recomendado a escovagem por 2 minutos, 30 segundo em cada quarto da boca.

A rotina de escovagem dos dentes pode variar ao longo do dia e, por isso, existe um modo de escovagem para a manhã, note, modo de branqueamento, modo suave e ainda um modo standard. Dependendo do modo escolhido, a intensidade de escovagem será diferente.

Para finalizar, a Oclean Flow tem certificado IPX7 de resistência a água e está disponível na cor branca e azul. Poderá adquirir a escova com uma só cabeça, ou optar por acrescentar mais cabeças à sua compra, ou mesmo um esterilizador UV.

O conjunto de duas escovas Oclean Flow, na edição especial de São Valentim e com oferta de 8 cabeças de substituição, está disponível por 65,95€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos, com entrega rápida feita a partir da Europa e não sujeita a custos adicionais.

Oclean Flow - São Valentim

Promoções a decorrer

Até ao próximo dia 12 de fevereiro, poderá usufruir de um desconto de 10% na compra de 2 unidades de escova ou irrigador, utilizando o código de desconto LOVE10.

No que respeita a acessórios, está disponível um desconto de 20% para uma compra superior a $39 em acessórios, com o código OS20.