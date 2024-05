5 gadgets para comprar antes que o verão comece

Apesar de o verão ainda estar longe, nunca é demais antecipar a preparação da estação estival. Para além da procura do “corpo de verão” com, por exemplo, a inscrição no ginásio, há quem aproveite a entrada na primavera para se deliciar com as promoções e os preços mais em conta de gadgets que, uma vez em pleno verão, vão fazer muito jeito.

Se está indeciso relativamente a que gadget comprar, oferecemos-lhe, agora, 5 interessantes propostas:

5 gadgets a comprar antes de o verão começar

Base de carregamento sem fios

Os dias de campismo ou praia são um bálsamo para a alma, mas podem ter um problema: a falta de uma tomada onde carregarmos o telemóvel.

Com o Power Bank sem fios da Samsung, esse “drama” é coisa do passado, já que este gadget pode ser levado para qualquer lado, é compacto e funcional, permitindo vários carregamentos em simultâneo.

Auscultadores

Não há dinheiro no mundo que pague a experiência de ouvirmos a nossa música preferida com uma paisagem de perder o fôlego pela frente.

Os auscultadores são essenciais a essa tarefa tão prazerosa, mas prepare-se, porque com os Momentum Sport, da Sennheiser, vai poder aliar o som à medição da sua frequência cardíaca e saber que temperatura faz (vem equipado com um sensor de temperatura).

Para além disto, estes auscultadores são compatíveis com uma infinidade de apps, como é o caso da Apple Health, Strava e da Garmin Connect.

Mini-ventilador Portátil

Esqueça os leques ou as muito tropicais folhas de bananeira. Com o mini-ventilador portátil da Biaoai vai entrar numa nova dimensão de frescura, mesmo nos dias mais quentes.

Além de nos refrescar com ar a temperaturas entre os 6º C e os 9ºC, este mini-ventilador em forma de banda de pescoço é leve, elegante e ajusta-se à velocidade e ângulo do vento.

Coluna portátil

Seja para animar um serão no campismo, um churrasco ou uma festa na praia, uma coluna portátil é sempre um gadget indispensável no verão.

Especialistas em sistemas de som, a JBL traz-nos uma coluna portátil Bluetooth (disponível em seis cores diferentes) que não só promete animar as nossas aventuras de verão em terra, como também os nossos mergulhos, uma vez que a Clip 5 é à prova de água e ainda traz um clip para a podermos pendurar onde quisermos.

De sublinhar que a JBL Clip 5 pode ainda ser emparelhada com outras colunas compatíveis e tem uma autonomia de 12 horas.

Drone

Verão também é significado de diversão em família. Para que isso aconteça, por que não apostar num drone como o Innjoo BlackEye 4K?

Acessível à nossa bolsa, este drone de última geração apresenta uma câmara 4K e uma autonomia de 20 minutos que nos permitirá filmar os momentos mais divertidos das nossas férias de verão em família.

Sublinhe-se que este drone tem um alcance de 60 metros e um peso inferior a 250g.

