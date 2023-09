Hoje em dia os jogadores não só têm várias opções de tipos de computadores gaming, como também consolas de várias formas a diferentes preços. Para além disso, têm ainda a possibilidade de optar por um jogo em formato físico, como também em formato digital, adquirido através das plataformas na nuvem. Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga como prefere comprar os seus jogos para consolas e PC. Participe!

Como prefere comprar os seus jogos para consolas e PC?

Com frequência vão sendo lançados novos títulos e alguns chegam rapidamente ao estatuto de compeão de vendas. Além disso, nos dias que correm, os jogadores já não precisam de se deslocar às lojas para comprarem os jogos em formato físico, pois podem ter as suas aventuras preferidas de forma digital, atráves da compra de conteúdos nas mais variadas plataformas cloud, como a Xbox Cloud Gaming da Microsoft e a PlayStation Plus da Sony, havendo também consolas dedicadas apenas a este segundo formato, como a atual geração Xbox Series S e a PlayStation 5 digital.

Ambos os formatos têm várias vantagens para os utilizadores. Por exemplo, através do formato físico, o jogador pode ter uma coleção dos seus jogos preferidos e partilhá-los com amigos, conseguindo também ter sempre a salvaguarda de que o jogo está ali, mesmo que algo aconteça à sua conta na cloud. Já no formato digital, há a vantagem de reduzir draticamente as caixas de jogos e pode ter acesso a todos os títulos preferidos em todo o lado, sem ter que levar consigo mais produtos além do computador ou consola, para além de também trazer benefícios a nível da sustentabilidade ambiental no sentido em que não exige a produção de plástico para caixas, entre outros recursos.

Assim na nossa questão desta semana queremos que nos diga como prefere comprar os seus jogos para consolas e PC: formato físico ou digital? Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Como prefere comprar os seus jogos para consolas e PC? Em formato físico.

Em formato digital na nuvem. Ver Resultados Loading ... Loading ...

