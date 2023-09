Nintendo Switch 2 terá o SoC mais poderoso da Nvidia com GPU de 2.048 núcleos

Espera-se que em breve a Nintendo forneça mais informações sobre a sua próxima consola portátil que irá suceder a Switch, que é atualmente uma das mais populares de sempre no mundo gaming. Mas enquanto isso não acontece, continuam a ser revelados dados por outras vias e os mais recentes indicam que a Nintendo Switch 2 virá equipada com o SoC mais poderoso da Nvidia com uma placa gráfica de 2.048 núcloes.

Nintendo Switch 2 poderá trazer um poderoso SoC Nvidia

Embora tenha havido um aumento significativo na oferta de consolas portáteis nos últimos anos, e muitas novidades também ainda nem foram lançadas, a verdade é que a liderança da Nintendo Switch parece inabalável. E estamos a falar de um equipamento já com 6 anos, mas nem isso faz tremer a sua popularidade.

Desta forma, a marca japonesa tem todas as condições para poder lançar a Switch 2 com bastante confiança e é isso que os jogadores esperam que aconteça num futuro próximo. As informações oficiais ainda são escassas, mas vários rumores indicam que esta nova consola da Nintendo vai chegar ao mercado já no próximo ano de 2024.

E as revelações mais recentes mostram que a Nintendo Switch 2 poderá vir equipada com um SoC mais poderoso e atualizado da Nvidia, com um processador baseado em Arm mais rápido do que o Tegra T239 e ainda uma placa gráfica com uma arquitetura mais moderna.

De acordo com as informações avançadas pelo canal RedGamingTech, a Nvidia vai então contar com um SoC mais robusto e pode-se esperar que o mesmo traga um CPU com 2 núcleos Cortex-X4, 2 núcleos Cortex-A720 e 4 núcleos Cortex-A520. Já no que respeita à GPU, esta será baseada na nova arquitetura Ada Lovelace (a mesma que vem nas GeForce RTX 40 da atual geração), terá entre 12 e 16 SM (Stream Multiprocessors), com cerca de 128 cada, o que resultará num total entre 1.536 e 2.048 núcleos CUDA.

Mas tudo isto ainda são apenas especulações e resta-nos aguardar que a Nintendo revele mais algumas informações sobre a nova Switch 2 ao longo dos póximos meses.