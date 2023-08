9ª Edição dos Prémios PlayStation Talents já arrancou

A Sony Playstation revelou esta semana que os Playstation Talents estão de volta e que as candidaturas para a 9ª Edição destes prémios, já estão abertas.

Já vai na 9ª Edição. Os Playstation Talents estão de regresso naquele que é um evento recorrente e que já se tornou uma realidade regular, todos os anos.

Estes prémios que vindo a incentivar, fomentar e ajudar o desenvolvimento de videojogos em Portugal (e não só, claro) ao longo de uma década, fornecendo apoios e incentivos vários, a muitas equipas indies com poucas capacidades e condições para criar e distribuir os seus jogos.

A 9ª Edição arranca em breve, estando já as inscrições abertas para quem quiser inscrever os seus Projetos, que podem ser submetidos até às 23h59 do próximo dia 10 de setembro.

As melhores propostas serão reveladas durante o mês de Outubro. O grande vencedor do Prémio PlayStation Talents 2023 para o Melhor Jogo, bem como os vencedores das restantes categorias, serão anunciados ainda este ano.

De realçar que o projeto vencedor do Prémio PlayStation Talents 2023 para o Melhor Jogo irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

Apoio na publicação do jogo na PlayStation Network e multiplataformas;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation avaliada em 50.000€;

De salientar que os Prémios PlayStation Talents arrancaram em Portugal em 2015 e, desde então, já contaram com a participação de mais de 400 projetos.

Este ano, os Prémios PlayStation Talents em Portugal estão divididos da seguinte forma:

Categoria Principal

Prémio PlayStation Talents para Melhor jogo;

Categorias Secundárias

Prémio PlayStation Talents para Jogo mais Inovador;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Arte;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo Infantil;

Prémio PlayStation Talents da Imprensa;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de Competição Online;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Narrativa;

Categorias Especiais

Prémio PlayStation Talents Especial Games for Good: O Prémio PlayStation Talents Especial Games for Good, atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, destina-se ao jogo finalista que melhor incorpore temáticas de responsabilidade social no seu conceito, e que contribua para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo;

As candidaturas terão de ser enviadas para o endereço de e-mail premiosplaystation@premiosplaystation.com até às 23h59 do próximo dia 10 de setembro e deverão incluir:

Uma build jogável/vertical slice;

Um vídeo de apresentação do jogo, com um máximo de 5 minutos de duração;

O documento de Concept Design (em formato PDF, sem limite de páginas);

Os CVs dos membros da equipa;

De realçar que, para assinalar a abertura das candidaturas, a PlayStation Portugal em parceria com a RTP Arena divulgaram um vídeo totalmente dedicado a esta iniciativa, que pode ser visto de seguida.