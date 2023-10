Ubisoft vai desligar os servidores de alguns jogos online em janeiro, veja quais

A Ubisoft é uma das criadores de jogos mais conceituadas do mundo, mas tem vivido alguns momentos conturbados. E as útilas notícias indicam que a empresa vai encerrar os servidores de alguns dos seus jogos online já a partir do próximo mês de janeiro de 2024. Conheça então a lista dos títulos afetados desta vez.

Ubisoft encerrará os servidores de alguns jogos online em janeiro

Foi na passada sexta-feira (27) que a Ubisoft anunciou no seu site oficial que, mais uma vez, vários dos seus serviços online serão encerrados para alguns jogos a partir do dia 25 de janeiro de 2024. Esta alteração vai afetar alguns títulos para PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Mac e a lista inclui nomes bem conhecidos dos jogadores, como Assassin’s Creed, Ghost Recon Future Soldier e Heroes of Might and Magic.

A empresa sediada em Paris explica que esta decisão de encerrar o funcionamento da vertente online multiplayer não foi tomada de ânimo leve. Segundo a Ubisoft, foi uma medida necessária porque a tecnologia que está a sustentar a infraestrutura tornou-se obsoleta com o passar do tempo.

Por outro lado, a criadora de jogos garante que o encerramento da experiência online apenas vai afetar partes específicas dos jogos, embora não tenha fornecido mais detalhes. Também garantiu que os sistemas offline vão continuar a ser acessíveis e que todos os utilizadores que compraram os títulos vão poder continuar a jogá-los.

Segundo a Ubisoft, os jogos cujos servidores serão desligados em janeiro são:

Assassin’s Creed II – Xbox 360

Assassin’s Creed Brotherhood – MAC

Assassin’s Creed Liberation HD – PlayStation 3, Xbox 360

Assassin’s Creed Revelations – PC

Ghost Recon Future Soldier – PC

Heroes of Might and Magic VI – PC

NCIS – PC

R.U.S.E – PC

Splinter Cell: Conviction – Xbox 360

Trials Evolution – PC

Também em abril de 2022, a Ubisoft adotou uma atitude idêntica, quando resolveu desligar os servidores de 90 jogos, sendo que a maioria pertencia aos títulos da PlayStation 3 e/ou da Xbox 360.