Análise NHL 24 (Playstation 5)

A EA Sports detém as licenças de algumas das mais emblemáticas competições desportivas do planeta. A NHL (National Hockey League) é uma delas e representa a modalidade de Hóquei no Gelo da América do Norte. O jogo NHL 24 é a edição deste ano e já demos umas stickadas.

Tal como acontece com as séries de FIFA (agora EA SPORTS FC) ou NBA, por exemplo, também a NHL é uma série de videojogos destinada a ser lançada regularmente, todos os anos.

Este ano não é excepção e a EA Sports FC já lançou NHL 24.

Na sua essência, NHL 24 é a continuação de NHL 23 que por sua vez foi a sequência de NHL 22 e por aí fora. Dito isto, não poderemos esperar que a edição deste ano corresponda a uma revolução da série, mas sim a uma evolução. E é precisamente isso que acontece com NHL 24: evolução.

Tal como aqui indicámos, NHL 24 apresenta algumas novidades bastante interessantes ao jogo.

Comecemos pela principal novidade, ou pelo menos, por aquela que talvez tenha sido a mais badalada em relação ao jogo: o Exhaust Engine.

O Exhaust Engine é composto por duas mecânicas distintas: Sustained Pressure e Goalie Fatigue.

A Sustained Pressure corresponde à pressão que as equipas sofrem em momento defensivo, ou seja, quando a equipa atacante se posiciona na zona defensiva, causa enorme pressão sobre os defesas. No jogo, esse fenómeno corresponde a uma barra de pressão que vai enchendo com o tempo de posicionamento ofensivo e existem dois efeito principais causados por isso.

Por um lado a equipa atacante ganha maior eficácia e velocidade nos passes enquanto que por outro lado, a equipa que defende começa a desgastar-se muito mais rapidamente. (cada jogador tem uma barra à sua volta, que indica o seu estado físico). É o chamado de Pinned Effect.

Trata-se de um sistema bastante curioso de tornar as coisas mais interessantes no que respeita aos momentos atacantes e defensivos. O sistema de Sustained Pressure pode ser usado com inteligência pelos jogadores, uma vez que se pode tornar num ciclo vicioso demasiado penoso para quem defende e se vê constantemente a patinar atrás do puck.

Por outro lado, também foi implementado um sistema de fadiga dos guarda redes (Goalie Fatigue). É algo bastante notório em campo e acaba por ter impacto também no desenrolar dos jogos. Por exemplo, quando a equipa adversária se encontra sob forte pressão da nossa equipa, ou seja, passamos muito tempo na sua zona defensiva, nota-se claramente um maior desgaste no redes adversário, levando-o a cometer pequenos erros ou simplesmente abrindo oportunidade para ataques e remates sucessivos, sem que o redes consiga guardar o puck.

A combinação destas novidades acaba por trazer ao jogo um novo nível estratégico, pois o Sustained Pressure em combinação com a fadiga dos Guarda Redes e restantes features que vêm da série (X-Factors, por exemplo), criam um desenrolar dos jogos diferentes de cada vez, fazendo com que se tornem muito mais orgânicos e mais realistas.

Com efeito, os X-Factors surgem novamente em NHL 24 e continuam a reproduzir os melhores jogadores de NHL e respetivas características devidamente realçadas, fazendo deles no plano virtual, aquilo que são na realidade.

Uma das implementações novas de NHL 24 foi o chamado de Physics-Based Combat que tentam reproduzir o sistema de checking de uma forma mais realista. Dessa forma são agora permitidos novos tipos de impacto físico entre os jogadores, tendo um efeito efetivo sobre a stamina de cada jogador.

Seja como for, os Big Hits continuam a ser uma pérola para quem gosta de NHL, e apresentam sempre momentos fantásticos de adrenalina e emoção. E são também, momentos que muitas vezes são destacados nos intervalos dos jogos. Por falar nesse aspecto, a apresentação de NHL 24 está bem mais elegante que a do jogo anterior mas, sinto que em comparação com NBA e FIFA (EA SPORTS FC) falta um pouco mais.

Outra novidade, corresponde à introdução do sistema Vision Passing. Trata-se de uma introdução positiva, possibilitando que o jogador faça agora passes menos óbvios e crie jogadas mais arriscadas e inesperadas. Na prática funciona com o pressionar do botão por cima do jogador para quem queremos passar.

No entanto, acaba por ser uma boa novidade mais no plano teórico que no prático. Isto pois para se proceder a estes passes é necessário pressionar o botão de passe R1 até surgirem os ícones por cima dos nossos companheiros dos botões a pressionar. E isso, num jogo tão intenso e rápido acaba por roubar milissegundos importantes ao jogo, sendo que muitas jogadas tendem a perder-se nos entretantos.

Foram também adicionadas bastantes novas animações aos jogadores, incluindo mais de 75 novas celebrações de golo, ângulos de câmara, iluminação e controlos personalizados de celebração no seu comando.

Uma palavra também para o público que, apesar de se assemelhar em demasia com o que tivemos em NHL 23, pode-se dizer que está um pouco mais interativo e mais realista.

Algo que, apesar de ser secundário, poderia estar mais empolgante são as lutas que ocasionalmente surgem em pleno ringue. Tal como na realidade, de vez em quando, os jogadores perdem as estribeiras e chegam a confrontos físicos. Esse sempre foi um aspeto que a série NHL apresentou mas que, com o decorrer dos vários títulos, nunca recebeu efetivamente algo de novo.

As lutas pararam no tempo e mantém-se praticamente inalteradas.

Quanto a Modos de Jogo, as coisas permanecem praticamente iguais em NHL 24, comparando com a edição do ano passado.

E, tal como em FIFA (agora EA SPORTS FC), NHL 24 apresenta um dos modos mais apetecíveis pelos jogadores: o Hockey Ultimate Team. Trata-se de um modo semelhante ao Ultimate Team de EA SPORTS FC mas direcionado para o Hóquei no Gelo e equipas da NHL.

Tal como acontece com o jogo de futebol, também em Hockey Ultimate Team temos a possibilidade de criarmos a equipa da NHL dos nossos sonhos, com atletas de sempre e incluindo elementos femininos da atualidade.

Uma das novidades do Hockey Ultimate Team é o HUT Moments. Tratam-se de cenários desenhados para o jogo, que representam a recriação de alguns momentos mais icónicos da NHL de sempre e que são momentos inesquecíveis para os fãs da modalidade.

Trata-se de algo semelhante ao que sucedeu com os Jordan Challenges em NBA 2K22. Sºao mais de 50 momentos distintos, com a possibilidade de surgirem mais no futuro e é sempre um momento especial para os amantes da NHL.

Os Modos Franchise e World of Chel foram talvez os que menos atenções receberam, excluindo, as melhorias na jogabilidade que referimos mais acima, claro. As suas dinâmicas e fluxos de jogo, continuam intocadas,

O World of Chel corresponde, como é sabido, à criação do nosso atleta virtual e a sua subida até ao estrelado. Com novas funcionalidades de personalização, apresenta a inclusão de algo um pouco controverso. Um sistema de Season Pass que disponibiliza novos conteúdos, acessórios, equipamentos ao nosso jogador. É discutível a sua importância e sentido na criação e gestão de uma carreira desportiva.

Vistas bem as coisas, se tivermos em análise tudo o que NHL 24 traz de novo ou melhorado, podemos afirmar que é efetivamente a evolução do seu antecessor. Não é um jogo novo, nem nunca poderia ser mas, é um salto evolutivo, em particular no que ringue.

Com efeito, a principal incidência da equipa de desenvolvimento foi claramente naquilo que se passa sobre o gelo e nesse aspeto, o jogo encontra-se bastante mais robusto. O sistema Sustained Pressure aliado ao Goalie Fatigue e a uma abordagem mais física nos contatos faz com que o jogo se torne bastante frenético e intenso.

As situações de golo sucedem-se a um ritmo elevado quando a equipa que defende se encontra sob forte pressão e, verdade seja dita, são jogadas que se sentem mais realistas. Neste capitulo, os momentos de Power Play (um ou mais jogadores adversário excluídos) são momentos de tremenda pressão, tal como acontece na realidade.

Tudo isto junto e misturado, ou seja, o ritmo elevado de jogo, as estratégias disponíveis, os X-Factors e as alterações implementadas em NHL 24, fazem com que NHL 24 seja decididamente a evolução da série que seria de esperar.

De resto, em relação aos diferentes (e tradicionais) modos de jogo, não houve grandes alterações mantendo-se tudo praticamente na mesma mas, usufruindo das melhorias dentro do gelo.

Como nota de rodapé, convém referir ainda que NHL 24 apresenta cross-play entre as consolas da mesma geração.