A rede 5G já é uma realidade no nosso país e há algum tempo e são já muitos os utilizadores que as usam. De acordo com a ANACOM, 19,8% dos utilizadores de Internet móvel usaram redes 5G.

Registaram-se 2,05 milhões de acesso móveis às redes 5G

No final do 3.º trimestre de 2023, estima-se que 15,1% dos utilizadores de serviços móveis e 19,8% dos utilizadores de Internet móvel utilizaram a rede móvel 5G. Registaram-se 2,05 milhões de acesso móveis à Internet de nova geração, representando uma taxa de penetração de 19,6 em 100 habitantes, de acordo com a informação disponível.

Durante o 3.º trimestre de 2023, o tráfego total nas redes 5G atingiu mais de 36 mil TB, correspondendo a uma média mensal de 6,2 GB por utilizador de Internet móvel 5G. Estima-se que o tráfego cursado em redes 5G representou cerca de 11,3% do total de tráfego de dados móveis.

Desde julho que todos os concelhos de Portugal já estão cobertos pela nova geração da rede móvel. A ANACOM informou recentemente que 62% das freguesias do país também já têm suporte. A NOS continua a ser o operador que, até à presente data, instalou mais estações de base, sendo seguida pela Vodafone e pela MEO.

Em termos de dispersão territorial das estações de base, por municípios, a MEO é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de concelhos, 305, seguindo-se a NOS com a presença em 293 concelhos e a Vodafone em 281 concelhos - Pode saber mais aqui.