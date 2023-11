5G já chega a todos os concelhos do País e a 62% das freguesias

Desde julho que todos os concelhos de Portugal já estão cobertos por rede 5G. A ANACOM informou recentemente que 62% das freguesias do país também já têm rede 5G. Saiba qual a operadora que mais estações base tem instaladas.

NOS continua a ser o operador que instalou mais estações de base 5G

Após o início da oferta comercial e da instalação das primeiras estações de base associadas à 5ª geração de redes móveis, no final do ano de 2021, a ANACOM continua a avaliar regularmente (trimestralmente) o desenvolvimento que está a ser observado na implementação destas redes de comunicações móveis de última geração.

No 3.º trimestre de 2023, verificou-se a seguinte evolução:

O número de estações de base 5G instaladas teve um acréscimo de 5% face ao trimestre anterior, correspondendo a 395 novas estações.

O número de freguesias em que existem estações 5G cresceu em 5%, das quais: freguesias de Baixa Densidade com estações 5G (mais 10%), correspondendo a 86 novas estações, freguesias nas Regiões Autónomas com estações 5G (mais 1%), com mais 2 novas estações.



A NOS continua a ser o operador que, até à presente data, instalou mais estações de base 5G, sendo seguida pela Vodafone e pela MEO.

Tomando como referência o final do 3.º trimestre, a NOS é o operador que instalou um maior número de estações de base 5G, num total de 3889 estações (47%), seguindo-se a Vodafone com 2950 estações (36%) e a MEO com 1387 estações (17%).

Em termos de dispersão territorial das estações de base 5G, por municípios, a MEO é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de concelhos, 305, seguindo-se a NOS com a presença em 293 concelhos e a Vodafone em 281 concelhos

Quanto à distribuição das 8226 estações de base 5G instaladas em território nacional, por freguesias, verifica-se que as mesmas se encontram presentes em 1924 freguesias, o que representa 62% das freguesias no país

Note-se que, se for tomado como referência o sistema hierárquico de divisão do território em regiões NUTS III, verifica-se que para as unidades administrativas Douro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, Médio Tejo, Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, o número de estações de base 5G continua a ser significativamente menor do que aquele que existe nas restantes regiões do país

No que se refere à utilização das diversas faixas de frequências atribuídas aos operadores, verifica-se uma clara preferência pelo uso das faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz para a tecnologia 5G.