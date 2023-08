Alerta CERT.PT: Campanha de Vishing — “Selecione Tecla 1”

A técnica de phishing continua a ser uma as mais usadas para fazer vítimas na área da cibersegurança. Mas dentro do phishing há várias variantes, como é o caso do smishing e do vishing. O CERT.PT alertou recentemente para as campanhas de vishing que estão a acontecer em Portugal.

Vishing - chamadas telefónicas fraudulentas

A segurança no ciberespaço é cada vez mais relevante na vida das pessoas, das organizações e da comunidade como um todo. As entidades nacionais têm vindo a realizar um bom trabalho de sensibilização, mas também de ação e pro-ação.

O CERT.PT registou recentemente diversas campanhas de vishing (chamadas telefónicas fraudulentas). Nestas chamadas, os cidadãos são informados de que o seu número de telemóvel está envolvido em alegadas práticas ilícitas. Depois, é-lhe pedido que selecione a tecla 1 do seu telemóvel, visando resolver a situação.

Nesta fase, a conversa passa para um indivíduo que solicita informações pessoais, tais como nome completo, cidade e país de residência. Tenha cuidado... provavelmente será melhor terminar a chamada.

Se receber um contacto telefónico com estas características, pode estar a ser alvo de uma campanha de Vishing com o objetivo de capturar as suas informações pessoais.