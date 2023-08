Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Kiss Me - Sixpence None the Richer

Sixpence None The Richer (em português: Seis Centavos (Pence) Não Deixam Ninguém Rico) foi uma banda de pop rock cristão norte-americana, formada em New Braunfels, Texas.

Foi formada pelos músicos Leigh Bingham Nash, Matt Slocum, Sean Kelly, Justin Carry, Jerry Dale McFadden, Dale Baker e Rob Mitchell. Teve ainda na sua formação Tess Wiley e J. J. Plasencio.

A banda surgiu em meados de 1992, algum tempo depois da vocalista Leigh Bingham (que adotaria o "Nash" só mais tarde) e o guitarrista Matt Slocum se conhecerem num retiro cristão. O nome veio de uma referência a uma passagem do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis.

Dentre os singles lançados, "Kiss Me" de 1999, ganhou um disco de ouro. Outros dois singles entraram na lista da Billboard: "There She Goes" e "Don't Dream it's Over". A banda participou também de vários projetos, dentre os quais, estão incluídos City on a Hill, Roaring Lambs e Exodus.

Teve também algumas das canções incluídas em diversos filmes como Ela é demais e Como Perder um Homem em 10 Dias ("Kiss Me"), Mais que o acaso (com Ben Affleck) ("Need to be next to you" e "Love"), entre outros. A banda fez parte da banda sonora de algumas séries de televisão como Dawson's Creek e Smallville ("Kiss Me"), Grey's Anatomy ("It Came Upon A Midnight Clear") e Felicity (Melody of You).

Em novembro de 2007, Leigh e Matt encontraram-se num café e discutiram o regresso da banda para uma tourné que fora planeada para abril de 2008. Após isto, a banda esteve a trabalhar na divulgação do seu mais recente álbum, Lost in Transition, que foi lançado oficialmente em agosto de 2012, após quase dez anos sem nenhum registo inédito.

Desde 2014, a banda encontra-se num hiato, com Leigh dedicando-se a sua carreira solo.

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?