GPU do iPhone 15 Pro será 43% mais rápida que a do iPhone 14 Pro graças ao A17 Bionic

Naturalmente que se espera que os próximos iPhones sejam máquinas muito mais poderosas do que a atual geração. E já começam a ser revelados alguns dados que nos mostram essas diferenças de forma quantitativa. Assim, informações recentes indicam que a placa gráfica do iPhone 15 Pro será 43% mais rápida do que a do iPhone 14 Pro e a culpa é do potentíssimo SoC A 17 Bionic.

GPU do iPhone 15 Pro 43% mais rápida do que a do iPhone 14 Pro

Aos poucos vão sendo reveladas informações sobre as características da próxima linha de iPhones da Apple. E agora as primeiras previsões de desempenho indicam que a placa gráfica do topo de gama iPhone 15 Pro será 43% mais rápida do que a do atual iPhone 14 Pro, graças ao A17 Bionic, chip que também vai estar presente nos modelos Max.

Os dados foram revelados pelo leaker Vadim Turyev, na sua conta da rede social X (antigo Twitter). Na publicação, ele refere que o desempenho da placa gráfica do A17 Bionic no benchmark Geekbench 6 foi de 2.890 pontos em núcleo único e de 7.628 pontos em múltiplo núcleo. Já no benchmark interno do Metal, o chip conseguiu alcançar 29.425 pontos. Ou seja, feitas as contas, a GPU do novo SoC da maçã vai conseguiu um desempenho 43% superior ao do A16 Bionic. Para além disso também será 17% mais rápido do que o M1.

Daquilo que se sabe, o próximo poderoso SoC da marca da maçã contará com 6 núcleos de GPU, um a mais do que o atual A16 Bionic. E esse pormenor, juntamente com outros detalhes, como o salto para o processo de fabrico de 3 nm, vai permitir um aumento significativo de desempenho nos novos smartphones da Apple.

Assim, as expetativas para os próximos iPhones estão bastante elevadas, mas certamente que a Apple não irá desiludir e cá estamos a aguardar pela apresentação e lançamento de todas as novidades.

Leia também: