Apple Watch é importante para as pessoas submetidas a cirurgias de válvulas cardíacas

Investigadores noruegueses descobriram que o Apple Watch pode desempenhar um papel fundamental para os pacientes submetidos a cirurgias de válvulas cardíacas.

Apple Watch "vigia" o coração dos utilizadores

O batimento cardíaco irregular após uma cirurgia às válvulas aumenta o risco de acidente vascular cerebral e morte, segundo a Michigan Medicine.

Nos dias e semanas após a cirurgia cardíaca, até metade dos doentes pode desenvolver um batimento cardíaco irregular, ou fibrilhação auricular (Afib).

A fibrilação auricular após a cirurgia da válvula mitral é uma complicação comum, com um risco aumentado de mortalidade operatória.

Este tipo de arritmia cardíaca caracteriza-se pela disfunção do sistema elétrico do coração, que alimenta as contrações constantes que bombeiam o sangue através do corpo. Este é um efeito secundário comum em pessoas submetidas a cirurgias de válvulas e é suposto ser temporário.

Fibrilhação auricular pode ser mortal

O ritmo cardíaco da maioria das pessoas situa-se entre 60 e 100 batimentos por minuto.

Mas a fibrilhação auricular provoca uma série de impulsos rápidos e caóticos que perturbam o ritmo do coração e o fazem subir ou descer. Quando isto acontece, o coração não se contrai eficazmente, o que significa que o sangue não é expelido corretamente.

O Apple Watch é uma ótima ferramenta que ajudará os pacientes pós-operatórios a monitorizar de perto e a procurar sinais de FibA.

Os investigadores do Hospital Universitário da Noruega registaram 105 doentes, dos quais 93 concluíram o estudo.

Todos os pacientes foram submetidos a ECG de derivação única usando o smartwatch três vezes ou mais diariamente no segundo a terceiro ou no terceiro a quarto dia de pós-operatório.

Estes resultados foram comparados com a monitorização contínua de telemetria de ECG de 2-4 dias e um ECG de 12 derivações no terceiro dia de pós-operatório.

Ao comparar os ECGs do Apple Watch com a monitorização por ECG, a sensibilidade e a especificidade para detetar FA foram de 91% (75, 100) e 96% (91, 99), respetivamente.

A exatidão foi de 95% (91, 99). Ao comparar o ECG do Apple Watch com um ECG de 12 derivações, a sensibilidade foi de 71% (62, 100) e a especificidade foi de 92% (92, 100).

Os resultados deste estudo sugerem que o ECG de derivação única do Apple smartwatch tem alta sensibilidade e especificidade, e pode ser uma ferramenta útil para detetar FA em pacientes após cirurgia valvar cardíaca.

A Apple tem vindo a atualizar os seus processos de monitorização cardíaca no Apple Watch. No ano passado, a empresa introduziu o recurso de histórico de fibrilação auricular para o Apple Watch.

A nova funcionalidade, disponível apenas no Apple Watch, dá aos utilizadores uma visão a longo prazo do período de tempo em que o seu coração apresenta sinais de fibrilhação auricular.