A Apple lidera no que toca ao desenvolvimento do seu SoC que combina alta tecnologia com um chip fabricado com litografia de 3 nanómetros. Segundo informações, o chip A17 do iPhone 15 Pro vai arrasar a concorrência graças ao acordo vantajoso com a TSMC.

A17 Bionic é o chip mais poderoso da atualidade

No final de 2022, várias empresas avançaram com a informação que estariam já a iniciar o fabrico de chips de 3 nanómetros. Falou-se que a TSMC teria já encomendas para os processadores Silicon M3, mas outras empresas badalaram igualmente estarem a alinhar-se para fabricar este tipo de tecnologia, a Samsung foi uma delas.

A verdade é que a Apple parece estar já com o produto final pronto, e o novo iPhone 15 Pro estreará a tecnologia.

Assim, prevê-se que o iPhone 15 Pro da Apple seja o primeiro e único smartphone equipado com um processador de 3 nanómetros durante algum tempo. Um novo relatório do The Information explica como um acordo secreto entre a Apple e a TSMC, está a ajudar a colocar no mercado o chip A17 de última geração.

Segundo o relatório, a Apple e a empresa de fabrico de chips têm um acordo especial que coloca a TSMC na linha de frente para o custo de defeitos na produção do A17. A TSMC estará também a fabricar exclusivamente chips de 3 nm para a Apple durante o primeiro ano do seu novo processo de fabrico.

Segundo consta, este acordo permite à Apple poupar milhares de milhões de dólares em custos associados à resolução dos problemas de um novo processo de fabrico. Entretanto, a TSMC ganha o suficiente com a Apple como o seu maior cliente para que faça sentido do ponto de vista financeiro assumir os custos de produção de chips defeituosos.

Por sua vez, a TSMC pode melhorar o custo/qualidade do seu processo de fabrico de chips de 3 nm antes de abrir encomendas a outras empresas para além da Apple.

The Information acrescenta que o processo de fabrico de chips de 3 nanómetros da TSMC tem registado taxas de rendimento entre 70% e 80%. Isto significa que 1 em cada 5 pastilhas fabricadas com o novo processo tem defeitos, mas a Apple não é responsável pelo pagamento dos produtos inutilizáveis.

Dia 13 de setembro a Apple poderá apresentar o novo iPhone 15

Em suma, o facto de a Apple ser o maior cliente da TSMC está a ajudar o fabricante do iPhone a manter-se à frente da concorrência, poupando milhares de milhões de dólares.

Quanto ao grau de avanço da Apple em relação à concorrência, o relatório aponta a Intel como o único outro cliente com um negócio de chips de 3 nanómetros em cima da mesa no próximo ano, por enquanto.

Espera-se que a Apple revele o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro por volta de 13 de setembro. Apenas o iPhone 15 Pro terá o novo chip A17.