Apple Vision Pro utilizado para ajudar médico durante cirurgia ao ombro no Brasil

Os Apple Vision Pro poderão ser um importante auxiliar médico. Pelo menos é que temos visto com vários casos de cirurgiões que utilizam os óculos de computação espacial para os ajudar durante os procedimentos. O caso mais recente chega-nos do Brasil. Um médico ortopedista utilizou os Vision Pro para operar com sucesso um paciente com uma rotura da coifa dos rotadores.

Vision Pro: ferramenta com cada vez mais utilidade na área médica

A cirurgia de artroscopia do ombro foi realizada pelo médico Bruno Gobbato no Hospital Jaraguá, no Brasil. Segundo informações partilhadas pelo médico Gobbato, os Apple Vision Pro foram utilizados para ajudar durante o procedimento cirúrgico.

Nesta intervenção, o paciente tinha uma rotura da coifa dos rotadores, uma lesão frequentemente causada pelo desgaste progressivo do tecido do tendão ao longo do tempo.

A cirurgia de artroscopia de ombro utiliza uma câmara dentro da articulação e os cirurgiões realizam esta cirurgia olhando diretamente para o ecrã. Com este dispositivo, foi possível colocar o ecrã num tamanho de cinema com alta resolução, além de poder contar com os exames do paciente e modelos 3D em tempo real.

Referiu o médico.

Gobbato elogiou a gama dinâmica das câmaras do Apple Vision Pro. Segundo ele, uma das preocupações sobre a utilização de óculos de realidade virtual durante uma cirurgia deve-se às luzes fortes utilizadas nas salas de operações para iluminar o local exato a ser operado, o que pode fazer com que tudo à volta do foco de luz fique demasiado escuro.

Também partilhou um vídeo no YouTube que mostrava como podia ver facilmente as suas notas, as radiografias dos pacientes e a câmara em direto ao mesmo tempo com o Vision Pro. Há alguns anos, o mesmo médico já tinha utilizado o Microsoft HoloLens durante uma cirurgia.

Os médicos consideram-no um game change

No mês passado, a Apple explicou em pormenor como uma aplicação Vision Pro pode ser utilizada em cirurgias de joelho e anca assistidas por robôs.

Posteriormente, um neurocirurgião britânico elogiou o Vision Pro como "um fator de mudança" depois de ter sido utilizado durante uma cirurgia à coluna vertebral.

Com a nova aplicação myMako, a Stryker está a alargar a experiência do cirurgião dentro e fora da sala de operações com o Apple Vision Pro e o iPhone.

Para uma melhor preparação, a myMako permite que os cirurgiões visualizem e revejam os planos cirúrgicos Mako dos pacientes em qualquer altura, numa experiência visual brilhante e envolvente.

Vale a pena notar que o Apple Vision Pro está atualmente disponível apenas nos EUA, com preços a partir de 3.499 dólares.

Conforme temos acompanhado, há vários rumores que dão conta de que a Apple planeia lançar os óculos em mais países até ao final do ano.