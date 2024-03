Apple Vision Pro “dão superpoderes” à equipa cirúrgica numa operação à coluna vertebral

A empresa americana apostou muito no desenvolvimento dos seus Apple Vision Pro. Este dispositivo pisca o olho ao entretenimento, mas também vai captar a atenção do mundo dos "assuntos mais sérios" como áreas de realidade mista de auxílio à saúde. Exemplo disso foi a demonstração das suas capacidades no domínio dos cuidados de saúde, prestando assistência a uma equipa cirúrgica que operava a coluna vertebral de um doente no Reino Unido.

Foi a primeira cirurgia com os Vision Pro na Europa e, sem dúvida, uma das primeiras a nível mundial.

Segundo informações, na cirurgia, a enfermeira que assistia os cirurgiões usava o dispositivo, e, com essa tecnologia em frente aos seus olhos, conseguiu ajudar eficazmente no procedimento cirúrgico.

Vision Pro ajudam numa cirurgia à coluna vertebral no Reino Unido

Na mesma semana em que a Apple anunciou novas e poderosas aplicações de saúde para os óculos Vision Pro AR/VR, surgiram notícias sobre a sua utilização numa sala de operações, de acordo com relatos do The Daily Mail e outros.

A utilização do dispositivo de computação espacial numa cirurgia à coluna vertebral, há duas semanas, no Cromwell Hospital, em Londres, marcou a primeira vez que os Vision Pro estiveram envolvidos na ajuda a uma cirurgia. Tudo aconteceu no Reino Unido, como conta a eXeX, fabricante do software de inteligência artificial instalado nos Vision Pro.

As capacidades de realidade aumentada dos óculos entraram em ação, uma vez que sobrepuseram imagens virtuais úteis à operação.

Os cirurgiões Syed Aftab e Fady Sedra efetuaram dois procedimentos microcirúrgicos na coluna vertebral do doente. O dispositivo utilizou o software eXeX AI para acompanhar as fases da operação. No futuro, também poderá comparar os resultados cirúrgicos com procedimentos semelhantes.

Eis como a eXeX descreve como o seu software funciona com os Vision Pro em cirurgias:

O software da eXeX oferece aos enfermeiros e técnicos um acesso holográfico e sem contacto à configuração cirúrgica e aos guias de procedimento a partir do campo estéril do bloco operatório, permitindo-lhes o acesso a dados e a uma visualização que anteriormente não estavam disponíveis. A plataforma aumentou significativamente a eficiência da prestação de serviços cirúrgicos, com a precisão do equipamento e do fluxo de trabalho, melhorando os resultados para os doentes.

Tecnologia que dá superpoderes nas cirurgias

O Dr. Aftab disse que nunca tinha trabalhado com a enfermeira que usava os óculos. No entanto, o dispositivo fazia parecer que a enfermeira tinha uma década de experiência. Aftab também referiu que a cirurgia Vision Pro com software de IA poderia "dar superpoderes" à sua equipa, comparando-a a uma equipa de corrida de Fórmula 1.

É essa a ideia - que não importa se nunca esteve numa paragem nas boxes na sua vida. Basta pôr os óculos.

Referiu o cirurgião.

De facto, a qualidade do hardware permite a criação de software de altíssimo recorte tecnológico, podendo ser uma mais-valia quer na área médica, científica, quer nos segmentos de alto rigor e pormenor.