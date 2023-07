Apple lança o iOS 15.7.8. Atualização chega a iPhones com 7 anos

A Apple lançou uma nova atualização de software para os proprietários de iPhones e iPads mais antigos. A versão 15.7.8 do iOS e a versão 15.7.8 do iPadOS corrigem vulnerabilidades de segurança críticas no Apple Neural Engine e no Webkit. As vulnerabilidades estarão a ser ativamente exploradas.

Vulnerabilidades críticas de segurança

A Apple tem estado ativa quanto às questões de segurança, ao ponto de ter criado um sistema rápido de atualização dos sistemas operativos mais modernos. Além disso, mesmo com 7 anos de idade, iPhones e iPads são igualmente considerados para receber estas importantes atualizações.

Assim, atualizar rapidamente os dispositivos é mais importante do que nunca. A equipa da Apple já tinha corrigido as vulnerabilidades para o atual iOS 16 e agora também está a fornecer os dispositivos mais antigos. Os utilizadores de iPhone e iPad estão agora a receber uma importante atualização de segurança para o iOS 15.

De acordo com as notas de lançamento, a nova versão do iOS 15.7.8 traz alterações relevantes para a segurança do Neural Engine e do Webkit, entre outras.

As vulnerabilidades de segurança foram classificadas como críticas e também podem ser exploradas remotamente. Uma aplicação pode ser capaz de executar código arbitrário. A Apple já anunciou alguns pormenores sobre as alterações relevantes em termos de segurança. No entanto, não há muita informação.

Como obter o iOS 15.7.8

A distribuição ocorre como uma atualização over-the-air (OTA), dependendo das configurações do utilizador, no horário pré-selecionado ou diretamente após a disponibilidade. Como alternativa, pode usar o iTunes no seu PC com Windows ou com macOS, para puxar a atualização.

A atualização é fortemente recomendada para todos os restantes utilizadores do iOS 15 devido às alterações relevantes em termos de segurança. Se quiser receber a atualização o mais rapidamente possível e não quiser esperar pela instalação automática, pode procurar a atualização de software nas definições e instalá-la diretamente.

Para o fazer, vá a Definições -> Geral -> Atualização de software. A atualização do iOS é aí apresentada e pode iniciar a transferência diretamente e instalá-la. Desta forma, normalmente recebe a atualização mais rapidamente do que se esperar por uma notificação de atualização ou selecionar a função automática.

O iOS 15.7.8 contém melhorias, correções de erros e atualizações de segurança. Para obter informações sobre os aspetos de segurança das atualizações de software da Apple, visite este sítio web.

Disponível para : iPhone 6s e posterior, iPad Pro (todos os modelos), iPad Air 2 e posterior, iPad 5.ª geração e posterior, iPad mini 4 e posterior e iPod touch (7.ª geração).

