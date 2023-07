Porsche cria espaço de luxo para carregamento dos seus carros elétricos na Europa

O carregamento do carro elétrico, apesar de cada vez mais rápido, é um processo que demora algum tempo e a única solução é esperar. Sendo a Porsche uma marca que quer dar exclusividade aos seus clientes, foi aberto o primeiro Porsche Charging Lounge, uma estação de carregamento moderna, com espaço com bebidas e comidas, ligação Wi-Fi de qualidade e até um espelho inteligente projetado para a prática do desporto.

Apesar de ter apenas um carro 100% elétrico, o desportivo Taycan, a Porsch quer ter até 2030, pelo menos, 80% da sua frota totalmente eletrificada e as soluções de carregamento têm que fazer parte da sua equação.

Na Europa, quer implementar estações de carregamento nas principais rotas e na Alemanha acabou de abrir o seu primeiro Porsche Charging Lounge, mais concretamente na cidade de Bingen am Rhein. Contudo, os planos a curto prazo incluem mais estações de carregamento na Alemanha, Áustria e Suíça.

Porsche Charging Lounge

A instalação agora inaugurada inclui seis estações de carregamento rápido de 300 kW DC e quatro pontos de carregamento de 22 kW AC alimentados por energia renovável. No início do próximo ano, a Porsche tem como objetivo criar pontos de carregamento de 400 kW.

Com um fluxo de tráfego significativo na área, o local funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que os condutores da Porsche carreguem os seus carros independentemente da hora do dia.

O edifício foi projetado para reduzir o consumo de energia com aquecimento e ar condicionado que operam sem recurso a combustíveis fósseis. Além disso, parte da eletricidade é fornecida por um sistema de painéis solares na cobertura do edifício.

Para proporcionar aos clientes da Porsche uma experiência premium, o local inclui uma grande variedade de bebidas e comidas. Há também disponível material de leitura ou notícias em formato digital e Wi-Fi. Para quem vai na estrada e quer aproveitar o tempo para um treino rápido, existe ainda um espelho inteligente que o vai ajudar. A Porsche refere que os pagamentos podem ser feitos através da Apple ou do Google Pay.

O sistema de navegação integrado nos carros vai ter a indicação da localização destes postos de carregamento. Além disso, o acesso é também exclusivo, já que apenas os clientes podem entrar no espaço com recurso os Porsche ID, ao Porsche Charging Card ou ao scan de um QR code com a app.