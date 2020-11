Lançados há 5 anos, os Samsung Galaxy S6 e Note5 há muito que estão desatualizados… provavelmente receberam o Android 7 e por aí ficaram. Ainda assim, são máquinas que ainda estão em funcionamento pela mão de muitos utilizadores.

Aparentemente, há agora uma atualização de firmware a chegar a estes modelos.

A Samsung terminou oficialmente o suporte aos smartphones das linhas Galaxy Note5 e Galaxy S6 há mais de dois anos. Ambos receberam as suas várias atualizações do sistema operativo Android vários patches de segurança ao longo dos anos, mas o que parecia estar completamente esquecido volta a dar sinais de vida.

Samsung lança atualização inesperada a smartphones Galaxy com 5 anos

De forma totalmente inesperada, a Samsung está a lançar uma nova atualização de firmware para estes smartphones.

Inicialmente lançada na Coreia do Sul, a atualização está a chegar a alguns países da Europa e da América Latina. O Galaxy Note5 recebeu a versão de firmware N920SKSS2DTJ2. Já os Galaxy S6, Galaxy S6 edge e Galaxy S6 edge + foram atualizados com as versões de firmware G92xSKSS3ETJ1 e G928SKSS3DTJ3, respetivamente.

Obviamente, que esta atualização de firmware mais recente não altera em nada a versão do sistema operativo Android que se encontra na versão Android 7.0 Nougat. Segundo o site SamMobile, o próprio patch de segurança também se mantém o mesmo lançado pela última vez há dois anos, em setembro de 2018.

Portanto, esta nova atualização vem apenas adicionar um código de estabilização relacionado com a segurança, mas sem alterar o patch de segurança.

Não há grandes indicações relativamente a esta atualização, mas é possível que a Samsung tenha detetado alguma vulnerabilidade, procedendo à sua correção.

Ainda utiliza o seu Samsung Galaxy S6 ou Note5?