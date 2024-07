O Spotify está a trazer problemas no Android? Falha é conhecida e bastará atualizar a app

As falhas no Android estão, por norma, associadas às apps e a alterações que os programadores aplicam. Uma nova falha coloca em causa a utilização dos smartphones Android e a causa é apenas uma: o Spotify. O problema foi, entretanto, detetado e estará já resolvido, bastando uma simples atualização.

Spotify traz problemas no Android

É uma situação anormal, mas alguns proprietários dos Google Pixel notaram que os seus smartphones bloqueiam enquanto tocam as músicas do Spotify. É um número crescente de utilizadores que está a reportar que, de repente, os seus smartphones bloqueiam ao utilizar o Spotify.

De forma mais clara, ao começar a tocar uma música, os seus telefones ficam presos num loop onde o sistema bloqueia. Os smartphones parece que estão a desligar, mas o sistema bloqueia com uma mensagem a indicar que “a UI do sistema não está a responder” e, em alguns casos, volta para o ecrã de bloqueio.

O reiniciar do dispositivo manualmente, mantendo pressionado o botão de power, interrompe o loop de bloqueio. O problema parece estar a afetar os dispositivos das séries Pixel 6, 7 e 8, mas não fica claro quais as versões de software afetadas.

Falha é conhecida e basta atualizar app

Alguns utilizadores realizaram testes mais exaustivos e descobriram que limpar os dados e a cache da aplicação no Spotify resolve o problema. Esta parece ser uma solução que funciona, pelo menos temporariamente. Esta conclusão deixa claro que a aplicação Spotify é a causa do problema.

O Spotify, entretanto, já lançou uma declaração onde confirmou a existência do problema e depois veio indicar que o mesmo estava resolvido. Do que é descrito, e como solução, bastará atualizar a app do Spotify para a mais recente versão na Google Play Store e começar a usá-la novamente. Se não funcionar, o melhor é desinstalar e voltar a instalar de raiz, com uma versão atualizada.

Esta é uma situação que deverá ter começado há alguns dias, sem que exista ainda uma versão identificada como sendo a fonte do problema. Ainda assim, o Spotify já tratou desta situação e o seu serviço de streaming pode novamente ser usado sem qualquer limitação.