Koenigsegg Jesko Absolut conquista recorde mundial dos 0-400-0 km/h

O Koenigsegg Jesko Absolut, uma maravilha da engenharia automóvel, provou mais uma vez o seu domínio no mundo dos hipercarros ao arrecadar o recorde mundial dos 0-400-0 km/h.

Koenigsegg Jesko Absolut... absolutamente incrível

Este feito notável foi alcançado no dia 27 de junho de 2024, num aeródromo em Örebro, na Suécia, onde o Jesko Absolut, conduzido pelo piloto de testes da Koenigsegg Markus Lundh, completou a corrida num espantoso tempo de 27,83 segundos. No processo, o hipercarro estabeleceu quatro novos recordes mundiais, consolidando a sua posição como um dos veículos mais impressionantes alguma vez criados.

No dia da tentativa de recorde, as condições eram perfeitas para o Jesko Absolut mostrar as suas capacidades. O aeródromo de Örebro proporcionou uma longa e reta extensão de asfalto, ideal para o hipercarro atingir a sua velocidade máxima.

Markus Lundh, um experiente piloto de testes, pilotou o veículo com precisão e perícia, levando-o aos seus limites. A aerodinâmica avançada, o motor potente e a tecnologia inovadora do Jesko Absolut trabalharam em harmonia para atingir o tempo recorde de 27,83 segundos para a corrida 0-400-0 km/h.

Design e desempenho

O Koenigsegg Jesko Absolut foi cuidadosamente concebido para velocidade em linha reta, apresentando uma área frontal mais pequena e ventilação limitada para minimizar a resistência. Com um coeficiente de resistência (Cd) de apenas 0,278, apresenta uma das mais baixas classificações de resistência no mundo dos hipercarros.

Este arrasto mínimo é um fator-chave que permitiu ao Jesko Absolut atingir o seu desempenho recorde. O carro funciona com combustível E85 e está equipado com pneus Michelin Pilot Sport Cup2 R de série, garantindo uma ótima aderência e desempenho em pista.

Sob o capot, o Jesko Absolut é alimentado por um motor V8 biturbo que produz uns espantosos 1600 cavalos de potência e 1500 Newton-metros de binário. Esta imensa potência é canalizada através de uma inovadora Transmissão Light Speed (LST) de 9 velocidades, que permite mudanças de velocidade quase instantâneas, permitindo que o hipercarro acelere a um ritmo incrível.

Aerodinâmica e design

O design do Koenigsegg Jesko Absolut é um testemunho do empenho da empresa em ultrapassar os limites da engenharia automóvel.

A forma elegante e aerodinâmica do hipercarro é o resultado de extensas simulações de dinâmica de fluidos computacional (CFD) e testes em túnel de vento. Todas as curvas e ângulos da carroçaria foram cuidadosamente concebidos para minimizar a resistência e maximizar a força descendente, assegurando uma estabilidade e um comportamento excecionais a altas velocidades.

Uma das características mais marcantes do Jesko Absolut é a sua asa traseira ativa, que ajusta automaticamente o seu ângulo para otimizar o desempenho aerodinâmico com base na velocidade e nas condições de condução. Este sistema avançado, combinado com o splitter dianteiro, o difusor inferior e outros elementos aerodinâmicos do automóvel, ajuda a manter o hipercarro assente na estrada, mesmo a velocidades superiores a 400 km/h.

Preços e disponibilidade

O Koenigsegg Jesko Absolut é um hipercarro de produção limitada, o que faz dele um veículo muito procurado entre os entusiastas e coleccionadores de automóveis. O preço do Jesko Absolut começa em cerca de 3 milhões de dólares (cerca de 2,8 milhões de euros), dependendo das opções de personalização e das características adicionais. A disponibilidade é extremamente limitada, com apenas um número selecionado de unidades produzidas por ano. Os compradores interessados são encorajados a contactar diretamente a Koenigsegg para mais informações sobre as opções de compra e personalização.

Especificações

Modelo : Koenigsegg Jesko Absolut

: Koenigsegg Jesko Absolut Coeficiente de arrasto (Cd) : 0.278

: 0.278 Tipo de combustível : E85

: E85 Pneus : Michelin Pilot Sport Cup2 R

: Michelin Pilot Sport Cup2 R Tempo 0-400-0 km/h : 27,83 segundos

: 27,83 segundos Tempo 0-400 km/h : 18,82 segundos

: 18,82 segundos 0-250-0 mph Tempo : 28,27 segundos

: 28,27 segundos Tempo 0-250 mph: 19,20 segundos

O futuro dos hipercarros

O desempenho recordista do Koenigsegg Jesko Absolut é uma prova da evolução contínua da tecnologia dos hipercarros. À medida que os fabricantes continuam a ultrapassar os limites do que é possível em termos de velocidade, aerodinâmica e desempenho, os entusiastas podem esperar ver feitos ainda mais impressionantes nos próximos anos.

A Koenigsegg, em particular, estabeleceu-se como líder no mundo dos veículos de alto desempenho, estabelecendo consistentemente novos padrões de referência com cada novo modelo que introduz. O Jesko Absolut é apenas o mais recente exemplo do empenho da empresa na inovação e na excelência da engenharia, e é provável que continue a surpreender e a deliciar os entusiastas do automóvel com as suas futuras criações.