Para concorrer com a China, Tesla vai abandonar uma estratégia de produção centenária

A ofensiva chinesa está a exigir criatividade das fabricantes ocidentais, que se veem na obrigação de redescobrir processos e explorar novos materiais, de modo a estar à altura da concorrência. Nesse sentido, a Tesla planeia abandonar uma estratégia utilizada há largos anos na indústria automóvel: a linha de montagem em série introduzida por Henry Ford.

A Tesla já delineou o seu plano para conseguir um carro capaz de fazer frente às propostas chinesas. Com um modelo de 25 mil dólares em vista, a fabricante de carros elétricos vai, primeiramente, rever o processo de fabrico.

Se em 1923 a linha de montagem em série introduzida por Henry Ford foi considerada revolucionária para a indústria, em 2024 é possível que haja outras abordagens igualmente capazes.

Assim sendo, a Tesla estará a adotar aquilo a que chama uma abordagem "unboxed". Segundo o Automotive News, esta assemelha-se mais à construção de Legos do que a uma linha de produção tradicional. Para a Tesla, este processo usado, ainda, por muitas fabricantes, está repleto de ineficiências, pelos seguintes motivos:

A deslocação de um objeto do tamanho de um automóvel ao longo de uma fábrica ocupa muito espaço;

Pintar uma máquina inteira, em vez de apenas os painéis que precisam de ser pintados, demora tempo e desperdiça energia;

Trabalhar a partir de uma estrutura grande significa que apenas algumas pessoas podem montar as peças num determinado momento.

Em vez de um automóvel que se desloca ao longo de uma passadeira transportadora linear, a Tesla pretende que as peças sejam montadas simultaneamente em áreas específicas, sendo juntas no final.

Segundo a fabricante americana, a mudança pode reduzir a área de produção em mais de 40%, permitindo que a empresa construa futuras fábricas muito mais rapidamente e com menos despesas. Esta abordagem deverá resultar em carros mais baratos.

Apesar de a Tesla estimar que o sucesso da sua abordagem de produção pode reduzir os custos associados para metade, uma análise da Bloomberg Intelligence estimou que o novo processo de fabrico modular reduziria os custos em 33% - e não em metade.

Abordagem "unboxed" da Tesla pode resultar em carros mais baratos?

Embora a intenção seja conhecida, não há, ainda, muitos pormenores sobre esta nova abordagem nem quando será colocada em prática. Em janeiro, Elon Musk referiu que a Tesla estava "muito avançada" no fabrico de um carro mais barato e que este deverá começar a ser produzido no final do próximo ano.

Na altura, apesar de ter mencionado o novo "sistema de fabrico revolucionário", que classificou como "muito mais avançado do que qualquer sistema de fabrico automóvel do mundo, por uma margem significativa", o diretor-executivo não deu detalhes.

O método "unboxed" não requer que um grande esqueleto de uma máquina se desloque ao longo de uma fábrica, ganhando forma ao longo do processo. Por sua vez, implica que a máquina seja dividida em pequenos grupos e os vários componentes do veículo sejam trabalhados em simultâneo, antes de se juntarem no final, num único ponto de produção.

De acordo com uma análise de Mathew Vachaparampil, diretor-executivo da Caresoft, uma empresa de engenharia e de benchmarking automóvel, os engenheiros da sua empresa passaram 200.000 horas a construir uma réplica digital da "unboxed" da Tesla, e descobriram que as ambições de Elon Musk são tecnicamente possíveis. Aliás, segundo Vachaparampil fariam "um enorme sentido em termos financeiros".