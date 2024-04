Recorde! Sol artificial sul-coreano atinge temperatura 7 vezes superior à do Sol

Pela primeira vez, o Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), reator de fusão do Korea Institute of Fusion Energy (KFE), atingiu temperaturas sete vezes superiores às do núcleo do Sol. Este resultado estabelece um novo recorde para o projeto do reator de fusão.

KSTAR: 7 vezes mais quente do que o Sol

Os investigadores por detrás do relatório sobre o reator, afirmaram que este conseguiu manter temperaturas de 100 milhões de graus Celsius durante 48 segundos. Para referência, a temperatura do núcleo do nosso Sol é de 15 milhões de graus Celsius.

Além disso, manteve o modo de alto confinamento (modo H) durante mais de 100 segundos. Este é também o mais recente de muitos êxitos do KSTAR. Por exemplo, em 2021, o KSTAR estabeleceu um novo recorde ao funcionar a um milhão de graus Celsius e manter o plasma superquente durante 30 segundos.

A fusão é um processo que imita a geração de luz e calor nas estrelas. Envolve a fusão do hidrogénio e de outros elementos leves para libertar uma enorme potência que os especialistas nesta área esperam poder aproveitar para produzir eletricidade ilimitada e sem emissões de carbono. Este processo é frequentemente designado como o "Santo Graal" da transição energética.

"Esta tecnologia é crucial"

De acordo com o Conselho Nacional de Investigação em Ciência e Tecnologia (NST) da Coreia do Sul, é crucial criar uma tecnologia capaz de manter plasmas de alta temperatura e alta densidade, onde as reações de fusão ocorrem mais eficazmente, durante períodos prolongados.

De acordo com o NST, o segredo por detrás destas grandes realizações são os desviadores de tungsténio. Estes são componentes vitais localizados no fundo do recipiente de vácuo num dispositivo de fusão magnética.

Desempenham um papel crucial na expulsão dos gases residuais e das impurezas do reator, suportando simultaneamente cargas térmicas superficiais substanciais. A equipa do KSTAR passou recentemente a utilizar tungsténio em vez de carbono nos seus desviadores.

O tungsténio tem o ponto de fusão mais elevado de todos os metais, e o sucesso da equipa em manter o modo H durante períodos mais longos é atribuído principalmente a esta atualização bem sucedida. A NST relata que esta mudança foi uma melhoria significativa.

Em comparação com os anteriores desviadores baseados em carbono, os novos desviadores de tungsténio mostraram um aumento de apenas 25% na temperatura da superfície sob cargas de calor semelhantes. Isto proporciona vantagens significativas para operações de energia de alto aquecimento de impulso longo.

Explicou o NST.

