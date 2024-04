Renault terá duas plataformas diferentes para a próxima geração do Clio. Vem aí o elétrico!

Já sabíamos que a continuidade do Renault Clio estava assegurada, apesar da chegada dos novos pequenos automóveis elétricos da marca. Parece agora que o utilitário francês também estará disponível com uma versão puramente elétrica na sua próxima geração.

O carro "meio milhão" vai ter uma nova versão?

Se neste arranque de 2024 o Renault 5 foi eleito o protagonista, enquanto se aguarda uma versão mais crossover para este outono sob a designação "4", 2025 poderá ser o ano do Clio. A sua sexta geração está iminente e, felizmente para os fãs do utilitário francês, o seu futuro não está em perigo.

O discurso da Renault nos últimos tempos é favoravelmente animador. Não só no que toca às novas ofertas, mas, e para nosso gáudio, face à chegada de ícones renovados eletrificados. E, não temos dúvidas, a chegada do novo Renault 5 não significará o adeus de um Clio que ainda tem muito para dizer.

A marca Renault investe fortemente na sua gama de modelos pequenos e acessíveis, tendo em vista a eletrificação total até 2035. E essa agenda inclui o Clio.

Embora a sexta edição do modelo seja mais um facelift completo do modelo atual e continue a basear-se em versões de combustão com tecnologia híbrida (e sem diesel), está também a ser preparada uma versão totalmente elétrica.

Plataforma dupla para o futuro Clio

O novo Renault Clio deverá chegar em meados do próximo ano, com o objetivo de circular pelas estradas em 2026. No entanto, o lançamento de uma variante 100% elétrica não estaria no topo da lista de prioridades da empresa francesa.

O site Autocar forneceu algumas pistas interessantes sobre a forma como a Renault faria do Clio o quinto modelo elétrico da família renovada, depois dos novos ou iminentes Mégane, 5, 4 e Twingo.

Por um lado, a nova geração do Renault Clio continuará a utilizar a atual plataforma CMF-B para as versões com motor de combustão. A gasolina continuará a ter um papel preponderante, uma vez que os motores diesel dCi acabarão por desaparecer da gama.

A tecnologia E-Tech híbrida integral (HEV), micro-híbrida (MHEV) e mesmo híbrida plug-in (PHEV), herdeira do sistema do Captur, deverá ocupar metade da gama do futuro Clio, nomeadamente nas primeiras fases. As variantes a GPL, com etiqueta ECO, continuarão a ser um complemento muito apreciado.

Espera-se que o futuro Renault Clio seja também 100% elétrico, mas baseado numa variação da nova plataforma AmpR Small, que está na base do recentemente revelado Renault 5.

De facto, esta arquitetura estará disponível em três tamanhos: a mais pequena para o futuro Twingo elétrico renascido; uma intermédia para os novos Renault 5 e 4; e uma maior para o já referido Clio. Como esta arquitetura tem cerca de 60% de componentes partilhados com a CMF-B, a transferência da carroçaria de uma para a outra será fácil.

No entanto, são esperadas alterações estéticas substanciais entre as duas versões, com ambas a adaptarem-se às características que temos visto nos últimos tempos com o Scénic, Mégane, Austral, etc., deixando o lado mais retro para os carros elétricos mais pequenos da gama Renault.

Preço possível do Renault Clio elétrico

O futuro Renault Clio elétrico preencherá a lacuna entre os Renault 5 e 4, cerca de 20 mm mais pequenos, e o Mégane, já num segmento claramente superior. O mesmo se passará em termos de preço: na expetativa de que o "5" ultrapasse a barreira dos 25.000 euros, o futuro Clio deverá rondar os 30.000 euros.

Foi dito desde o início que o novo Renault 5 não se destinava a substituir o Clio, que tem uma identidade tão forte que o seu futuro não podia (ou não devia) ser comprometido. Sobretudo tendo em conta o sucesso comercial da sua quinta geração. "O Clio é uma marca de pleno direito".