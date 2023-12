Renault Clio vendeu meio milhão de unidades e é o modelo preferido dos portugueses

Provavelmente, todos os portugueses já andaram de Clio, muitos já tiverem um destes automóveis Renault, e seguramente não haverá quem não conheça os vários modelos que chegaram às nossas estradas. Não são meia dúzia deles, falamos em meio milhão nos últimos 33 anos. Casais viveram as suas histórias de amor dentro de um, foi transporte para a família, para os filhos, foi o primeiro carro de muitos portugueses. A Renault Portugal marcou este número que não está ao alcance de qualquer marca e modelo!

Meio milhão de unidades vendidas, só em Portugal, significa que saíram da Rede de Concessionários da Renault, em média, mais de 40 Clio por dia. Desde que foi lançado, "nenhum outro automóvel conseguiu chegar a tantos portugueses".

Os números indicam que este é um dos modelos mais populares no país:

Em 12 anos, o automóvel mais vendido em termos absolutos, seis deles consecutivos: 1999, 2002, 2003, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Em 15 anos foi o líder do segmento: para além dos anos em que foi líder absoluto de vendas, 2006, 2007 e 2012;

Em 25 anos esteve no pódio dos mais vendidos e, em mais de três décadas, só em 2005, não esteve no top 5 absoluto de vendas.

A história do Renault Clio traduzida em números

Contabilizadas as vendas até ao dia 4 de dezembro de 2023, o Clio I, comercializado entre setembro de 1990 e março de 1998, permanece como a geração mais vendida, com um total de 172.258 unidades comercializadas: 139.124 das versões de passageiros e 33.134 como comercial de dois lugares.

Entre abril de 1998 e setembro de 2005, o Clio II assumiu-se como a segunda geração que mais vendeu em Portugal, com um total de 163.016 unidades: 112.471 como automóvel de passageiros e 50.545 como comercial ligeiro.

Já o Clio III, vendido entre outubro de 2005 e novembro de 2012, conquistou o coração de 65.107 portugueses: 55.374 nas versões de 5 lugares e 9.733 como 2 lugares.

O Clio IV vendeu mais do que o antecessor, com um total de 79.263 unidades vendidas no país, entre novembro de 2012 e novembro de 2019: 71.705 como ligeiro de passageiros e 7.558 como comercial ligeiro.

Desde setembro de 2019 e até 4 de dezembro de 2023, já foram comercializadas 23.108 unidades do Clio V e, hoje, a versão híbrida já é responsável por 14% das vendas do modelo.

A partir de 19.400 euros, um novo Renault Clio com renovados argumentos: uma gama de motorizações, para que cada cliente possa encontrar uma versão adaptada às suas necessidades - seja híbrida, bi-fuel (gasolina e GPL), gasolina ou gasóleo; mas também uma gama mais atrativa, ainda que simplificada, agora com três versões - Evolution, Techno e Esprit Alpine.