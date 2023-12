Esta app da NASA avisa quando a Estação Espacial Internacional passa perto de nós

A NASA tenta aproximar as pessoas da ciência e do espaço, simplificando conceitos e ilustrando realidades. A agência tem, inclusivamente, uma aplicação que avisa quando a Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) passa perto de nós.

A ISS é um dos nossos maiores projetos, compilando muito conhecimento e mestria tecnológica e científica. Embora não seja, cientificamente, relevante para as pessoas, a ISS tem presenteado a Terra com imagens deslumbrantes do espaço, aproximando as pessoas daquilo que está além delas.

Ora, por forma a aproximá-las (ainda mais) desta máquina que tanto dá à ciência, a NASA desenvolveu a Spot the Station.

App da NASA aproxima as pessoas da ISS

As mais de 400 toneladas da ISS têm mão de várias agências especiais, nomeadamente, da NASA dos Estados Unidos da América (EUA), da Roscosmos da Rússia, da JAXA do Japão, da ESA da Europa e da CSA do Canadá. Nela já moraram, em 25 anos, mais de 250 astronautas de 20 países diferentes.

Além disso, são nela realizados testes e experiências que nos ajudam a compreender o funcionamento do espaço e a forma como este afeta o ser humano.

Para aproximar as pessoas da ISS, a NASA lançou um mapa que ajuda a que as pessoas vejam a estação a partir das suas casas e, através de uma nova aplicação móvel, acedam a esse mapa pelo smartphone. Mais do que isso, podemos saber notícias e consultar informações.

O Spot the Station destaca os pontos de onde é visível a ISS. Embora os EUA sejam a localização, predefinida, podemos alterar para o nosso país ou região e aproximar até nós. Combinando o mapa com a tecnologia de GPS do smartphone, a aplicação da NASA irá avisar, quando a ISS puder ser vista a partir da sua localização.