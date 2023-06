NASA mostra 30 anos de subida do nível da água do mar numa animação impressionante

Por serem subidas ligeiras, ao longo dos anos, não é fácil perceber que o nível da água do mar está a escalar. Para que não restem dúvidas, a NASA mostrou, numa animação impressionante, o que tem vindo a registar-se, nos últimos 30 anos.

"Grão a grão, enche a galinha o papo", mas, neste caso, é o mar que tem tirado o proveito. Não é notório, à primeira vista. Contudo, conforme fomos e somos alertados pelos cientistas e investigadores, o nível da água do mar tem subido... a uma velocidade preocupante.

Aliás, de acordo com o Science Alert, entre 1993 e 2022, o nível da água do mar subiu mais de nove centímetros. Apesar de não parecer muito, soando a um aumento quase residual, a NASA tentou uma abordagem mais ilustrativa, oferecendo uma perspetiva que demonstra que é uma subida significativa.

Desde 1993, de forma regular, o nível da água do mar tem sido medido por satélites que emitem sinais de micro-ondas à superfície do oceano e cronometram o tempo que estes demoram a regressar. A partir daí, os investigadores conseguem calcular e monitorizar a altura da superfície do mar.

Temos uma visão clara da recente subida do nível do mar – e podemos projetar melhor a quantidade e a rapidez com que os oceanos continuarão a subir.

Explicou Karen St. Germain, diretora da Divisão de Ciências da Terra da NASA.

Para que todos possam ter a noção das mudanças, a NASA concebeu uma animação que proporciona a "vista através de um círculo, utilizando a metáfora visual de olhar pela vigia de um barco e ver passar anos de subida do nível do mar”.

Quando reproduzida num ecrã 4K de 85 polegadas, as marcas de medição no vídeo são exatas para o mundo real.

O vídeo partilhado pela NASA é fruto do trabalho de Andrew J. Christensen, um visualizador de dados do Estúdio de Visualização Científica da NASA. A animação das alterações observadas no nível global do mar, captadas por satélites, ao longo de 30 anos, transforma uma mistura complexa de números em algo muito mais fácil de perceber.