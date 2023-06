Hacker da Tesla descobre o secreto “Modo Elon”… que é incrível (vídeo)

Os carros da Tesla podem fazer mais do que aquilo que "oferecem" atualmente aos condutores? Sim, ao que parece há um modo secreto que dá ao carro um poder de condução autónoma sem precedentes. Mas qual a razão de estar escondido o tal "Elon Mode"?

Modo Elon poderá ser o que usa Elon Musk nos seus carros Tesla

Um hacker de software da Tesla descobriu a funcionalidade de condução "Elon Mode". Esta parece permitir que os veículos elétricos em causa, com Condução Autónoma Total, funcionem sem qualquer controlo do condutor.

O CEO da Tesla, Elon Musk, poderá ter o seu próprio modo de condução super secreto que permite a condução sem mãos nos veículos Tesla. O recurso oculto, apropriadamente chamado de "Elon Mode", foi descoberto por um hacker de software da Tesla conhecido online como @greentheonly.

O hacker anónimo tem investigado profundamente o código dos veículos há anos e descobriu coisas como a forma como a Tesla pode bloquear a utilização dos bancos elétricos ou da câmara central no Model 3, antes de ser oficialmente ativado.

Depois de encontrar e ativar o Modo Elon, greentheonly aventurou-se a testar o sistema e publicou algumas imagens aproximadas do esforço. Ele não partilhou a configuração literal do "Modo Elon" no ecrã, mas afirmou que é real.

O hacker descobriu que o carro não exigiu nenhuma atenção do condutor ao usar o software Full Self-Driving (FSD) da Tesla. O FSD é o sistema avançado de assistência ao condutor baseado na visão da Tesla que está em fase beta, mas que está atualmente disponível para qualquer pessoa que tenha pago cerca de 13 mil euros pela opção.

O software foi objeto de um relatório interno divulgado no mês passado que indicava que o FSD tinha recebido milhares de queixas de clientes sobre travagens bruscas e acelerações abruptas.

O Autopilot da Tesla, o sistema de assistência ao condutor de primeira geração do fabricante de automóveis para autoestradas, exige que o condutor toque no volante para confirmar que está a prestar atenção durante a utilização. Os proprietários queixam-se sobretudo da frequência das verificações do sistema, o que leva alguns a chamar-lhe "chato".

Sistema descoberto vem sem os constantes avisos de mãos no volante e não só!

Os utilizadores do FSD também estão sujeitos a este toque frequente e, por vezes, para "calar" os alertas, o condutor tem de exercer um pouco mais de força no volante o que, nalguns casos, leva mesmo ao desligar inadvertidamente o sistema.

Para além da confirmação da direção com as mãos, os veículos que têm uma câmara interior central (por cima do espelho retrovisor) observam os condutores para se certificarem de que estão a olhar para a frente - mas isso também é bastante exigente.

Alguns condutores descobriram, por exemplo, que não conseguem usar um boné com uma pala mais avantajada sem que o sistema esteja constantemente a avisar para "prestar atenção à estrada", parecendo não conseguir perceber que os olhos do condutor estão a olhar para a frente.

Há relatos que afirmam mesmo que a certa altura, o sistema chegou a desativar e disse que perderia os privilégios FSD se o fizesse mais quatro vezes. Uma espécie de castigo por ser mau cumpridor! Contudo, no teste de quase de mil quilómetros realizado pela greentheonly no modo Elon, não se verificou tal incómodo.

O teste foi realizado no que o hacker afirma ser um veículo de propriedade da empresa, com base no seu comentário de que "não conseguiu um carro que não fosse da Tesla" para tentar no Modo Elon.

No vídeo, parece que greentheonly está a conduzir um Model X antigo, que poderia ser suficientemente antigo para não ter uma câmara interior. Não é claro se este modelo tem a câmara ou como greentheonly teve acesso ao carro.

FSD de Musk é uma caixa de surpresas

O hacker referiu ainda que o sistema parece mudar de faixa aleatoriamente e acaba por diminuir a velocidade na sua via. Não se sabe se esta versão do FSD estará disponível para os proprietários regulares.

Greentheonly acrescenta que o software da Tesla está mais seguro do que nunca em comparação com 2017, quando o hacker começou a inspecioná-lo. Apesar da sua capacidade de contornar consistentemente a segurança da Tesla, greentheonly refere no seu tweet que o nível de cuidado que a Tesla coloca no seu software é raro de ver em comparação com outros carros a que já teve acesso, e é um "bom quebra-cabeça que está cada vez melhor".