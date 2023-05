Documentos revelam milhares de reclamações relativas à segurança do Autopilot da Tesla

Terão chegado a um jornal alemão, Handelsblatt, 100 GB com documentos internos da Tesla que revelam milhares de reclamações relativas ao sistema de condução assistida Autopilot dos carros da empresa.

O jornal alemão Handelsblatt revelou que recebeu 100 GB de dados de "vários informadores" dentro da Tesla, que revelam como a empresa recebeu milhares de reclamações sobre os seus recursos avançados de assistência ao condutor nos últimos anos, o Autopilot.

Há muito mais falhas do Autopilot do que as que se imagina

Os 100 GB continham 23.000 ficheiros internos, com reclamações desde 2015 até março de 2022. Nesse período, a empresa recebeu 2.400 relatórios sobre problemas de autoaceleração e 1.500 casos sobre problemas de função de travagem. Este último incluiu 139 reclamações sobre travagem de emergência não intencional e 383 sobre paragens fantasma de falsos avisos de colisão.

Os ficheiros incluíam ainda mais de 1.000 relatórios de acidentes e uma tabela de 3.000 incidentes em que os condutores expressaram preocupações de segurança sobre o sistema de assistência ao condutor da Tesla. Embora a maioria dos incidentes relatados tenha ocorrido nos Estados Unidos, algumas das reclamações vieram de proprietários na Europa e na Ásia. Handelsblatt disse que contactou dezenas de clientes dos ficheiros para confirmar os seus relatórios, e alguns até conseguiram partilhar vídeos com o acontecimento.

Além de ter detalhes sobre milhares de reclamações de segurança, os ficheiros incluíam instruções para os funcionários sobre como se comunicar com os clientes. Aparentemente, eles são instruídos a não copiar e colar relatórios de incidentes em e-mails ou mensagens de texto e a não deixar as informações em gravação de correio de voz. Só podem passar verbalmente as informações aos clientes.

A confiança na Tesla colocada em causa

Editor-chefe do Handelsblatt, Sebastian Matthes, explicou porque decidiram divulgar estes dados e referiu que uma equipa de 12 pessoas examinou e avaliou os ficheiros ao longo de seis meses, onde se poder o seguinte:

Os dados pintam a imagem de um pioneiro do carro elétrico que parece ter problemas tecnológicos muito maiores do que os conhecidos anteriormente. Com o seu autopilot, por exemplo. Os ficheiros da Tesla contêm milhares de relatórios sobre complicações com os sistemas de assistência ao condutor. Reclamações de veículos Tesla que repentinamente travam a toda velocidade. Ou aceleram repentinamente

À Tesla terá ainda sido enviada uma lista abrangente de perguntas, mas a empresa optou por não responder. Em vez disso, Joseph Alm, Conselheiro Administrativo de Litígios da Tesla, disse que os dados foram roubados e que a divulgação na mídia de informações obtidas ilegalmente não é permitida em circunstâncias excepcionais.

Disse ainda que a empresa acredita que um "ex-funcionário descontente" usou o seu acesso como técnico de serviço para "exfiltrar informações em violação do seu contrato de confidencialidade assinado" antes de deixar a empresa. A Tesla pretende processar esse ex-funcionário pelo "roubo de informações confidenciais da Tesla e dados pessoais dos funcionários".